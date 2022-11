El vaixell humanitari Ocean Viking a un port d'Itàlia el 2021 (EFE)

França ha decidit acollir "amb caràcter excepcional" el vaixell humanitari Ocean Viking amb 234 migrants rescatats a la Mediterrània però adoptarà sancions contra Roma per no deixar-lo atracar i vol que la UE també ho faci.

"El Govern italià és el que surt perdent", ha assegurat avui en conferència de premsa el ministre francès d'Interior, Gérald Darmanin, que ha advertit que "hi haurà conseqüències extremadament fortes en la relació bilateral" i en la relació d'Itàlia amb la Unió Europea.

D'entrada, França reforçarà els controls fronterers amb Itàlia i "amb efecte immediat" suspèn amb Itàlia l'acord de relocalitzacions que s'havia establert a nivell europeu per al repartiment dels migrants rescatats per vaixells humanitaris.



Això es tradueix que queda sense efecte l'enviament des d'Itàlia a França de 3.500 d'aquests migrants previst d'aquí a l'estiu que ve, ha precisat el ministre, que en nom de França, ha demanat que facin el mateix els altres signants de l'acord, i en primer lloc, Alemanya.

A més, el país veí organitzarà «en els propers dies» una reunió amb la Comissió Europea i amb Alemanya per "treure conseqüències de l'actitud italiana" perquè, segons el portaveu del Govern francès, Olivier Véran, "França vol que la resposta sigui europea".

ITÀLIA, LA GRAN PERDEDORA

L'Ocean Viking, que es trobava aquest matí davant de les costes de Còrsega tot esperant autorització de França o d'Itàlia per atracar en un port, s'adreçarà finalment a Toló, on seran desembarcats demà els migrants que van a bord (aquest matí ja van ser evacuats quatre en helicòpter per raons sanitàries).

Ja al port militar, se'ls prestarà assistència mèdica i es faran els controls per determinar qui són susceptibles de rebre l'estatut de refugiats.

La resta dels migrants d?aquest vaixell de l ?ONG francesa SOS Mediterráneo serà objecte de procediments d?expulsió amb caràcter immediat, segons el ministre francès d?Interior.

Els que es puguin quedar es repartiran seguint les mateixes regles de l'acord europeu però sense Itàlia: un terç es quedarà a França, un terç anirà a Alemanya i la resta a altres països de la UE que ho acceptin, i dels quals París espera resposta.

Darmanin ha posat l'accent en què "és Itàlia la que impedeix amb el seu comportament" el funcionament del pacte que es va establir entre els països europeus i també "la gran perdedora".

UN ALLIVI AMARG

Un portaveu de SOS Mediterráneo ha dit a EFE que havien rebut la notícia que podran desembarcar a Toló com "un alleujament amarg", després d'una vintena de dies al mar tot esperant una solució.

Per al portaveu, en qualsevol cas, la crisi entre França i Itàlia per aquest assumpte és mostra d'"un gran fracàs" a la política europea, encara que no ha volgut entrar a comentar la decisió de París ni les conseqüències de la situació actual per a la activitat de la vostra organització.

"El nostre únic objectiu és rescatar les persones al mar", ha assenyalat, abans d'assegurar que SOS Mediterrani se supeditarà a les regles que determinin les autoritats i que el que vol és "tornar al mar tan ràpidament com sigui possible".

L'acceptació de l'Ocean Viking en un port francès, encara que sigui teòricament amb caràcter excepcional, també tindrà conseqüències en la política interior francesa, com ho ha deixat clar la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que es va afanyar a reaccionar a el seu compte de Twitter criticant el Govern.



"Acceptar per primera vegada que un vaixell desembarqui migrants en un port francès, Emmanuel Macron llança un senyal dramàtic de permissivitat", va escriure Le Pen, que va afegir que el president francès amb aquesta decisió "ja no pot fer creure ningú que vol acabar amb la immigració massiva i anàrquica".