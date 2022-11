Els exploradors van recórrer l'Oceà Atlàntic a la recerca d'artefactes de la Segona Guerra Mundial perduts al mar, però van topar amb una mica més: un tros de runa de 20 peus de llarg del transbordador espacial Challenger , que va explotar poc després de l'enlairament el 1986.

Tripulació del Challenger @wikipedia

The History Channel i la NASA van revelar dijous que el segment del Challenger va ser descobert davant de la costa est de Florida durant la filmació d'una nova sèrie anomenada “El Triangle de les Bermudes: Cap a les aigües maleïdes” . La sèrie s'estrenarà aquest mes a History Channel.

El Challenger es va trencar després del seu llançament el 28 de gener de 1986, matant els set membres de la tripulació a bord, inclòs un mestre que es convertiria en el primer civil a l'espai. Els televidents, especialment els estudiants de les escoles dels EUA, van veure una transmissió en viu de l'explosió amb horror aquell matí.

"La NASA actualment està considerant quines accions addicionals pot prendre respecte a l'artefacte que honrarà adequadament el llegat dels astronautes caiguts del Challenger i les famílies que els van estimar" , va dir l'agència espacial en un comunicat de premsa.

Mike Barnette, un explorador submarí que va dirigir l'equip que va trobar l'artefacte del transbordador, recorda haver vist la tragèdia a la televisió a la seva classe a l'escola secundària. Va qualificar d'"alliçonador" adonar-se que el seu equip va trobar un tros de la nau espacial, els primers enderrocs descoberts des que les peces del transbordador van arribar a la costa el 1996.

“Gairebé puc olorar l'ambient d'aquell dia” , va dir Barnette a CNN en una entrevista telefònica dijous, referint-se al dia que va explotar el Challenger. “Estava tan gravat al meu cervell”.

Barnette i el seu equip d'investigadors van sortir al març per buscar llocs de naufragis sospitosos al Triangle de les Bermudes, una franja de l'Oceà Atlàntic nord que es diu està maleït després de dotzenes de naufragis i accidents aeris. L'equip també va fixar la mirada en una àrea fora del triangle, just davant de la Costa Espacial de Florida, on la NASA ha llançat coets des dels seus inicis.

L'equip estava buscant un avió de rescat de l'era de la Segona Guerra Mundial que va desaparèixer misteriosament el desembre del 1945, però un objecte més modern parcialment cobert per sorra al fons marí va despertar l'interès i una investigació més gran de l'equip de busseig, segons History Channel.

Durant la primera immersió, Barnette va dir que una tempesta va fer que l'aigua es tornés tan tèrbola que era com nedar en cervesa Guinness. “Teníem una visibilitat terrible”, va dir.

Els bussos van realitzar una segona excursió al maig i finalment van capturar imatges nítides de les restes . Van portar evidència del seu descobriment a l'astronauta retirat de la NASA Bruce Melnick, un vell amic de Barnette, que immediatament va suggerir que podrien ser detrits del desastre del Challenger.

Els mosaics quadrats distintius del Challenger van alertar els exploradors, suggerint que havien descobert una gran part de la part més vulnerable de l'orbitador. La part inferior estava recoberta amb milers de plaques de silicona que protegien el transbordador de la calor quan tornava a l'atmosfera terrestre des de l'espai.

L'equip va entregar les seves troballes a la NASA a l'agost, i l'agència espacial va confirmar recentment l'origen de la runa després de revisar les imatges de la immersió, segons un comunicat de premsa.

L'última missió Challenger estava programada per portar set persones a l'espai: els astronautes de la NASA Francis "Dick" Scobee, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik i Gregory Jarvis , així com Christa McAuliffe , una mestra d'escola de New Hampshire que es convertiria en el primer passatger del transbordador espacial ciutadà com a part d'un nou programa de la NASA.

Però 73 segons després de l'enlairament del seu lloc de llançament a Florida, el Challenger va explotar, matant a tots a bord . Una investigació de la NASA va revelar més tard que una junta tòrica de goma en un dels propulsors de coets sòlids del Challenger havia fallat perquè va estar exposat a temperatures inusualment baixes mentre el transbordador espacial es trobava a la plataforma de llançament. Aquesta situació va causar una fugida de gasos altament explosius, que finalment va conduir a l'explosió catastròfica.

“ Si bé han passat gairebé 37 anys des que set audaços i valents exploradors van perdre la vida a bord del Challenger, aquesta tragèdia quedarà gravada per sempre a la memòria col·lectiva del nostre país. Per a milions de persones a tot el món, inclòs jo mateix, el 28 de gener del 1986 encara se sent com si fos ahir”, va dir l'administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicat.

“Aquest descobriment ens ofereix l'oportunitat de fer una pausa una vegada més, per elevar els llegats dels set pioners que vam perdre i reflexionar sobre com ens va canviar aquesta tragèdia. A la NASA, el valor central de la seguretat és, i ha de continuar sent per sempre, la nostra principal prioritat, especialment a mesura que les nostres missions exploren més del cosmos que mai”.