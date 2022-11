El ministre d'Exteriors de l'Iran parla amb Albares sobre les protestes de les darreres setmanes al país | @ep

El ministre d'Afers Estrangers iranià, Hossein Amirabdolahian, ha criticat la postura "interessada" d'alguns països europeus pel que fa a les protestes de les últimes setmanes a l'Iran durant una trucada amb el ministre d'Afers Estrangers i de Cooperació espanyol, José Manuel Albares.

En concret, ha lamentat que hi ha països que "actuen de manera interessada en lloc de defensar l'interès nacional dels seus països" en la conversa, mantinguda divendres, segons recull la cadena de televisió estatal iraniana Press TV.

Així ha esmentat la postura "poc constructiva" d'alguns països occidentals pel que fa a les protestes i els "atemptats terroristes" perpetrats a l'Iran .

Per contra, Amirabdolahian ha posat en valor la condemna espanyola al recent atemptat perpetrat el 26 d'octubre contra la mesquita de Shah Cheragh, a la ciutat de Shiraz, que va deixar una quinzena de morts i desenes de ferits.

El cap de la Diplomàcia iraniana s'ha referit a més a més a les negociacions per intentar recuperar l'acord nuclear del 2015. "Sempre volem parlar amb Europa malgrat que tres països com són A lemania, França i el Regne Unit no han pogut aplicar l'acord nuclear" des del 2018", ha retret.

"És una obligació internacional després de la imposició de sancions per part de l'Administració de (l'expresident nord-americà Donald) Trump ", ha apuntat.

Tant Amirabdolahian com Albares han destacat les relacions “històriques” entre els dos països. El responsable iranià ha apostat a més per ampliar les relacions entre Teheran i Madrid mentre que Albares ha destacat la necessitat de fomentar el diàleg, sempre segons la televisió iraniana Press TV.