Atemptat a Istanbul deixa 6 morts i més de 58 ferits. | @ep

Almenys sis persones han mort i 53 han resultat ferides per una potent explosió d'origen no identificat ocorreguda aquest diumenge a la concorreguda avinguda Istiklal de la capital de Turquia , Istanbul , segons l'últim balanç proporcionat pel president del país, Recep Tayyip Erdogan , qui sospita d'un “ atemptat terrorista ”, encara que encara no hi ha verificació oficial.



"Lamentablement, el nombre de morts va augmentar a 6 i el nombre de ferits a 53 en l' explosió que ha tingut lloc avui a Istiklal ", ha declarat Erdogan en la seva primera compareixença després de l'explosió.



En ella, el mandatari ha declarat les seves sospites sobre la naturalesa de la detonació, ocorreguda cap a les 16.20 hores .



"Potser m'equivoqui, però els primers esdeveniments, sumats a les primeres informacions que m'ha donat el governador d' Istanbul , Ali Yerlikaya , indiquen que això fa olor de terrorisme", ha declarat Erdogan , abans de qualificar el que ha passat com " un vil atac ".



Al lloc també es desplaçaran el ministre de l' Interior , Suleiman Soylu , així com el ministre de Justícia , Bekir Bozdag .



L'avinguda Istiklal, o l' avinguda de la Independència , és un dels carrers més transitats de la ciutat i alberga nombrosos negocis.



Istanbul ha estat copejada per diverses explosions en el passat, inclòs un atemptat suïcida a Istiklal el 2016 per part d'un presumpte membre de l' Estat Islàmic que va costar la vida a cinc persones.



El mateix any, les milícies kurdes del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) , considerades per Turquia com una organització terrorista, es van atribuir la responsabilitat d' un atemptat amb bomba que va matar 38 persones fora d'un estadi de futbol a l'àrea de Besiktas al centre d'Istanbul.



Entre les primeres reaccions internacionals destaca la del president del Consell Europeu , Charles Michel. " Horribles notícies aquesta nit des d' Istanbul . Els meus condols a les víctimes. Tots els nostres pensaments estan amb els que estan responent actualment i amb la gent de Turquia en aquest moment tan angoixant", ha manifestat a través del seu compte de Twitter .