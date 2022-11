Jonathan i Diana- Autoritat de les presons de Virgínia Occidental

Un enginyer de la Marina dels EUA i la seva dona van ser sentenciats a presó per intentar vendre secrets militars confidencials a un govern estranger anònim , inclòs un cas en què van amagar documents oficials dins d'un sandvitx de mantega de cacauet.

Dimecres, Jonathan Toebbe i la seva dona, Diana Toebbe, van ser sentenciats a més de 19 i gairebé 22 anys de presó , respectivament, després que tots dos es declaressin culpables de conspiració a principis d'aquest any, segons el Departament de Justícia dels EUA. UU.

Jonathan, de 44 anys, es va exercir anteriorment com a enginyer nuclear a la Marina dels EUA i va ser assignat al Programa de Propulsió Nuclear Naval, també conegut com a Reactors Navals, segons el Departament de Justícia. Diana, de 46 anys, era mestra d'una escola privada a la seva ciutat natal d'Annapolis, Maryland, segons The Washington Post .

Durant la sentència, la jutgessa de districte dels EUA Gina Groh va citar el "gran perill" que la parella representava per a la seguretat dels EUA i va dir que la història de la parella "es llegeix com una novel·la policíaca o un guió de pel·lícula", segons Associated Press. Groh ha afegit que les "accions i les codicioses intencions egoistes de Jonathan van col·locar els membres del servei militar al mar i tots els ciutadans d'aquest país en una posició vulnerable i en risc de patir danys per part dels adversaris".

Tot i que Jonathan va tenir accés a les dades confidencials a través de la seva feina, el Post va informar que Diana va rebre una sentència més llarga perquè el jutge va descobrir que ella obstruïa la justícia i no tenia dret a una pena de presó més curta per acceptar la responsabilitat. AP també va informar que Diana va intentar enviar al seu marit dues cartes des de la presó, que van ser interceptades, i en una l'encoratjava a mentir sobre la seva participació.

Segons el Departament de Justícia, que va citar documents judicials, Jonathan va enviar prèviament un paquet a un govern estranger anònim que contenia una mostra de dades restringides i instruccions sobre com establir una relació per comprar més secrets.

Després d'enviar missatges a través d'un correu electrònic encriptat amb algú que creia que era un representant del govern estranger, que en realitat era un agent encobert de l'FBI, Jonathan va continuar comunicant-s'hi durant uns quants mesos abans que s'arribés a un acord per vendre dades restringides per milers de dòlars en criptomonedes, va dir el Departament de Justícia.

El juny del 2021, després que l'agent de l'FBI enviés 10.000 dòlars a Jonathan com un pagament de "bona fe", Jonathan va lliurar una targeta SD en un lloc preestablert que contenia elements de disseny militars sensibles relacionats amb reactors nuclears submarins. L'article estava amagat dins de mig sandvitx de mantega de cacauet , va dir el Departament de Justícia.

Després que l'agent encobert obtingués la targeta SD, li van enviar a Jonathan un pagament en criptomoneda de 20.000 dòlars, cosa que el va portar a enviar-li un correu electrònic a l'agent amb una clau de desxifrat per a la targeta SD.

Mesos després, Jonathan va deixar una altra targeta SD, que estava amagada dins un paquet de goma de mastegar. Després que l'agent de l'FBI va fer un pagament de 70.000 dòlars, va rebre una altra clau de desxifrat i va descobrir que la targeta també tenia dades restringides similars.

L'FBI va arrestar Jonathan i Diana el 9 d'octubre de 2021 , després que col·loquessin una altra targeta SD en un lloc prèviament acordat a West Virginia, segons el Departament de Justícia.

Durant l'audiència de sentència, Jonathan va dir, segons el Post , que creia que la seva família "estava en una greu amenaça, que la democràcia mateixa estava a punt del col·lapse. I aquest tipus de pensament catastròfic em va aclaparar".

El mitjà va assenyalar que la parella, que té dos fills de 12 i 16 anys, intentava sortir dels EUA i una recerca de l'FBI a casa seva va trobar diversos articles, inclosos passaports per als fills, milers de dòlars en efectiu i documents triturats.

“Vaig fallar en la meva responsabilitat amb el poble nord-americà de preservar els secrets que em van ser confiats”, va dir Jonathan a la sentència, segons el Post, mentre que Diana va declarar: “Hauria d'haver seguit el meu instint i intentar dissuadir el meu marit d'això. Però les dificultats de la meva família van continuar, la meva depressió estava al punt més alt i vaig sentir que la situació política del país era terrible".

Ella va afegir: "No només vaig fallar a dissuadir-lo; de fet, vaig participar a ajudar-lo i volia que tingués èxit. En aquell moment, absurdament vaig pensar que era una manera de sortir d'aquestes lluites".