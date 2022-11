Impacte del vaixell amb el pont / Twitter @andretrig

Un vaixell que es trobava a la deriva va xocar aquest dilluns contra el pont principal de Rio de Janeiro, una obra d'enginyeria de més de 13 quilòmetres que uneix la ciutat brasilera amb Niterói. L'accident ha provocat "danys menors", però ha obligat a tallar el trànsit en tots dos sentits durant quatre hores , provocant llargues cues.

La investigació preliminar apunta que el causant de l'accident va ser que els forts vents que fuetejaven la regió van trencar la cadena de l'àncora, per la qual cosa el vaixell va quedar a la deriva. L'embarcació estava abandonada a la Badia de Guanabara, però va acabar xocant amb un dels pilars del pont.

L'alcalde de la regió, Eduardo Paes, ha parlat per Twitter sobre el succés, i ha comentat que “la primera impressió és que no hi ha conseqüències més greus”.

En un segon tweet, l'alcalde confirmava que "no es va detectar cap mal a l'estructura". L'accident no ha provocat cap ferit, sortosament. El vaixell, el nom del qual és São Luís, està immers en un procés judicial, i els Equips de la Marina han afirmat que s'obrirà una investigació per aclarir "les causes, les circumstàncies i les responsabilitats" del succés.