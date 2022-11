El president de l' Argentina , Alberto Fernández , ha estat ingressat aquest dimarts en un hospital de Bali, Indonèsia, poc abans de la seva presentació a la cimera del G20, després de patir un "episodi d'hipotensió i marejos" que després ha derivat, segons un últim en informe, en un cas de “gastritis erosiva amb signes de sagnat”.

El president de l'Argentina Alberto Ferández @ep



"Vaig tenir una descompensació producte d'una gastritis erosiva que va generar un sagnat i una baixa de pressió important" , ha confirmat Fernández, que després de sortir de l'hospital hores després ha tornat a la seu de la cimera al fastuós complex hoteler The Apurva Kempinski per reunir-se amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping.



La Unitat Mèdica Presidencial ha informat que Fernández "va patir un episodi d'hipertensió i marejos" i que per aquest motiu "es va decidir fer els estudis diagnòstics de rigor per tal de preservar la seva salut i evitar complicacions".



Hores després un nou informe mèdic ha assenyalat que el president argentí pateix una "una gastritis erosiva amb signes de sagnat" i per això "va rebre el tractament mèdic adequat", explica el diari 'La Nación'.



Segons aquesta mateixa part, Fernández està "en bon estat de salut" i ha reprès les seves activitats sota control mèdic. Fonts consultades pel diari esmentat han reconegut que va existir certa preocupació durant les primera hores en què el mandatari va començar a patir aquests símptomes.



En tot moment, Fernández ha estat acompanyat del secretari general de la Presidència,

Julio Vitobello; de la portaveu, Gabriela Cerruti; i del cap de la Unitat Mèdica, Manuel

Estigarribia; així com del seu personal de seguretat i fins i tot el ministre de Salut d'Indonèsia,

Budi Gunadi Sadikin. El seu lloc a la cimera va ser ocupat pel ministre d'Afers Estrangers,

Santiago Cafiero.