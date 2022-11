Olaf Scholz a la Cimera del G20 @ep

El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz , ha condemnat els "irresponsables gestos d' amenaça nuclear " llançats per Rússia, en una cimera del G20 a Bali, Indonèsia. A l'esdeveniment no participa el president rus, Vladimir Putin , malgrat figurar a la llista oficial de convidats.

"El president Putin persegueix deliberadament una altra escalada" , va lamentar Scholz en el seu discurs. El canceller espera que la cimera serveixi per enviar un "senyal clar i comú" que l'ús d'armament atòmic, i fins i tot la mera amenaça, "són i continuen sent inadmissibles".

Scholz ha advertit que Putin i els seus fidels seran els responsables de la greu crisi econòmica i social que s'ha estès per tot arreu i ha subratllat que la "gran majoria" dels assistents al fòrum d'Indonèsia condemnen l'ofensiva llançada al febrer sobre Ucraïna.

MOSCOU CULPA A UCRANIA

La guerra d'Ucraïna ocupa una gran part del debat de la reunió de líders del G20. La delegació russa està encapçalada pel ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, que ha recalcat aquest dimarts que Moscou "no es nega a negociar" la pau amb Ucraïna i ha dit que "si algú rebutja aquesta via és Ucraïna", abans de qualificar de "rumors" les informacions sobre les gestions dels Estats Units (EUA) per aplanar el camí a la taula de converses.

"Hem confirmat repetides vegades per boca del president (rus, Vladímir Putin) que no ens neguem a negociar. Si algú rebutja aquesta via, és Ucraïna" , ha dit Lavrov durant el seu discurs.

Així, Lavrov ha advertit que "com més temps es negui (Ucraïna a negociar), més difícil serà negociar" , segons ha recollit l'agència russa de notícies TASS. "Respecte a les informacions sobre que els EUA prepara negociacions: són rumors que sorgeixen constantment i desapareixen de la mateixa manera. Ja no reaccionem a aquestes coses", va argumentar.

"Volem veure proves clares que Occident està realment interessat a avisar (el president ucraïnès, Volodímir) Zelenski i explicar-li que això no pot continuar així, que això no va en interès del poble ucraïnès", ha manifestat el ministre. com ha informat l'agència Interfax.

El Govern de Rússia va qualificar dilluns d'"inacceptable" l'exigència de retirar les tropes d'Ucraïna per iniciar unes converses de pau que posin fi a la guerra desencadenada el 24 de febrer per ordre de Putin.

UCRAÏNA RESPON

En resposta , el portaveu del Ministeri d'Exteriors d' Ucraïna , Oleg Nikolenko , va afirmar que " Rússia no està en posició de dictar condicions" . "La fórmula de pau d'Ucraïna segueix sense canvis. Final immediat de la guerra, retirada de les tropes russes, restauració de la integritat territorial ucraïnesa, compensació pels danys i garanties efectives per a la no repetició de l'agressió", va resoldre.

Ucraïna ha reclamat en nombroses ocasions la retirada de les tropes russes dels territoris ocupats per obrir les converses de pau, trucades que s'han intensificat pels avenços militars de l'exèrcit ucraïnès de les últimes setmanes, especialment a les regions de Khàrkov i Kherson.

XINA DEMANA "COL·LABORACIÓ GLOBAL"

El president de la Xina, Xi Jinping, ha fet aquest dimarts una crida a la unitat al si del G20 i ha demanat una "col·laboració global" per impulsar el desenvolupament econòmic i "prioritzar el desenvolupament" a nivell internacional. "Necessitem construir una col·laboració global per a la recuperació econòmica, prioritzar el desenvolupament i posar la població al centre, tenir sempre en compte les dificultats que travessen els països en desenvolupament i abordar les seves preocupacions", ha assenyalat el mandatari del gegant asiàtic, segons ha recollit l'agència xinesa de notícies Xinhua.



Així, ha demanat "contenir la inflació a nivell global i desactivar els riscos econòmics i financers sistèmics" i ha afegit que "les economies desenvolupades haurien de mitigar les conseqüències negatives de les polítiques d'ajust monetari i mantenir els deutes en nivells sostenibles".



Xi ha apostat a més per incloure la Unió Africana al G20 i ha reclamat els "intents" de polititzar els assumptes sobre alimentació i energia i usar-los com a "eines i armes", alhora que ha demanat la retirada de sancions unilaterals, en aparent referència a les mesures adoptades contra Rússia en resposta a la invasió d'Ucraïna.



"Tots els països han de reemplaçar la divisió amb la unitat, la confrontació amb la cooperació i l'exclusió amb la inclusió" , ha manifestat durant el discurs, tal com ha informat l'agència alemanya de notícies DPA. "Ningú ha de participar en pràctiques d'empobriment al veí i de construcció d'un petit pati amb elevades tanques", ha argüit.



Posteriorment, Xi ha mantingut una reunió amb el president de França, Emmanuel Macron, trobada en què tots dos han incidit en la importància de les relacions bilaterals. En aquest sentit, el president xinès ha dit que els llaços entre els dos països han permès una "important cooperació bilateral" durant els darrers anys.



El president xinès ha incidit que el món ha entrat "en un nou període de turbulència i canvi" i ha apostat per "mantenir l'esperit d'independència, obertura i cooperació". "La Xina espera que França doni als negocis xinesos un ambient més just, igualitari i no discriminatori", ha ressaltat.



En aquesta línia, ha manifestat que la Xina i Europa han aconseguit una "forta relació d'interdependència econòmica" i ha advocat per "expandir" el comerç i les inversions, mentre que Macron ha traslladat al seu homòleg xinès la seva "gran preocupació" per la decisió de Rússia de continuar la guerra a Ucraïna.