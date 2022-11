Donald Trump, en un meeting recent. Foto: Zuma Press



L' expresident dels Estats Units Donald Trump ha presentat de manera oficial la seva candidatura a les eleccions presidencials del 2024 afirmant les seves intencions de "fer Amèrica gran i gloriosa una altra vegada". "Aquesta nit anuncio la meva candidatura a president dels Estats Units ", va dir Trump el passat dimarts 15 de novembre entre aplaudiments des de la seva residència a Florida de Mar-a-Llac.

Fent al·lusions a la seva derrota (que encara no ha reconegut) a les passades eleccions presidencials del 2020, l'exmandatari nord-americà ha detallat que aquesta fita "no va ser el final", sinó "només el començament" de la seva lluita per "rescatar el somni americà ".

"Fa dos anys, quan vaig deixar la Casa Blanca, els Estats Units estaven a punt per a la meva edat d'or", ha afirmat Trump enumerant alguns dels èxits de la seva administració, com les mesures dutes a terme durant la pandèmia de la COVID-19.

En aquest sentit, ha justificat la seva candidatura sostenint que "aquesta" no és la seva campanya, sinó "la nostra campanya" ja que "l'única força prou forta com per derrotar la corrupció massiva a què s'enfronta el país és el poble nord-americà ".

"El poble dels Estats Units és la millor gent al món, els estimem a tots i estimem els dos bàndols. (Nosaltres) ajuntarem ia unir la gent", ha dit l'expresident en el seu discurs.

L'anunci definitiu ha arribat finalment després de setmanes d'insinuacions per part de Trump.