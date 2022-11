Fuita de gas al Nord Stream al mar Bàltic. Foto: Guàrdia Costera de Suècia



Les autoritats de Suècia han anunciat, aquest divendres 18 de novembre, que les investigacions al voltant de les fuites detectades al setembre al Nord Stream han permès trobar " traces d'explosius ", fet que confirma la tesi que el gasoducte va ser objecte d'un " flagrant sabotatge ".

El fiscal suec que investiga l'incident, Mats Ljungqvist, ha detallat en un comunicat publicat per la seva oficina que "les anàlisis realitzades mostren traces d'explosius en diversos dels objectes no autòctons trobats ". "El treball d'anàlisi avançada continua per poder assolir conclusions més determinants sobre l'incident", ha assegurat.

"La cooperació amb les autoritats de Suècia i altres països ha funcionat de manera excel·lent . De cara als següents treballs en el marc de la investigació preliminar i les col·laboracions en marxa és important que puguem treballar amb pau i tranquil·litat", ha subratllat Ljungqvist.

El Servei de Seguretat de Suècia va indicar, el 6 d'octubre passat, que les investigacions havien determinat que els danys van ser causats per "explosions" i va subratllar que això "reforça les sospites sobre un greu sabotatge". Així, ha explicat que l'objectiu és determinar si hi ha sospites contra persones concretes perquè siguin processades i ha posat èmfasi que el que ha passat "és molt greu".

L'empresa operadora del Nord Stream, Nord Stream AG, ha indicat després dels successos del mes de setembre que els danys patits per tres dels conductes "no tenen precedents", després d'una fuita de gas en un dels trams del Nord Stream 2 i una pèrdua de pressió al Nord Stream 1.

Les autoritats d'Alemanya, Dinamarca i Suècia han exclòs Rússia de les investigacions sobre els fets, cosa que ha desembocat en una protesta formal de Moscou, que ha advertit que no reconeixerà el resultat de cap informe en què no hagi participat.