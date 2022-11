Vladimir Putin, president de Rússia - -/Kremlin/dpa

El president de Rússia , Vladímir Putin, ha formalitzat aquest divendres el nomenament d'un nou ambaixador a Espanya, setmanes després que el Govern acceptés la proposta de Moscou per intentar mantenir obertes les vies diplomàtiques en plena escalada de tensions per Ucraïna.

Els decrets publicats per Moscou impliquen el relleu de l'actual ambaixador, Yuri Korchaguin , i la substitució per Yuri Klimenko , que també exercirà com a representant rus davant Andorra ia l'Organització Mundial del Turisme (OMT), amb seu a Madrid. Klimenko ja va exercir de cònsol a Barcelona durant els anys del próces.

L'actual ambaixador portava al lloc des del 2012 i, des que Putin va ordenar la invasió d'Ucraïna al febrer, havia estat convocat dues vegades pel Ministeri d'Afers Estrangers, per traslladar-li en tots dos casos el malestar espanyol per l'ofensiva militar.

Tot i aquestes discrepàncies, l'Executiu de Pedro Sánchez va concedir a l'octubre el plàcet requerit per al nou representant rus, al·legant que era l'única via per continuar mantenint les vies diplomàtiques entre els dos països. La UE ha adoptat diverses rondes de sancions contra Rússia com a represàlia per la guerra.