Londres - UNSPLASH

Les llars del Regne Unit patiran una caiguda rècord de la renda disponible els propers anys, segons les estimacions de l'Oficina de Responsabilitat Pressupostària (OBR), que adverteix que la crisi esborrarà els darrers vuit anys de creixement de la riquesa de les famílies , que el 2028 seguirà per sota dels nivells previs a la pandèmia.

L'Oficina, que espera que el PIB del Regne Unit es contraurà un 1,4% l'any que ve, mentre que la inflació ha assolit nivells rècord dels últims 41 anys, estima que els ingressos reals disponibles dels ciutadans britànics baixaran un 4, 3% l'any fiscal 2022-23, cosa que seria el descens més gran des que van començar els registres en l'exercici 1956-57.

A aquesta contracció rècord de la renda disponible de les llars en l'exercici en curs seguiria la segona caiguda més gran de tota la sèrie històrica en el període 2023-24, amb un retrocés del 2,8%.

"Aquesta seria només la tercera vegada des del 1956-57 que la dada per persona disminueix durant dos anys fiscals consecutius" , assenyala l'OBR, que recorda que l'última vegada que això va passar va ser després de la crisi financera mundial.

D'aquesta manera, la caiguda acumulada estimada del 7,1% entre l'any fiscal 2021-22 al 2023-24 és prou gran per tornar la renda disponible per persona "al seu nivell més baix des del 2013-14".

En aquest sentit, l'Oficina calcula que la riquesa disponible dels britànics per a l'exercici 2027-28 recuperaria el nivell de l'any 2021-22, assenyalant que en aquest cas romandria més de l'1% per sota dels nivells previs a la pandèmia de Covid -19.

Tot i la pèrdua de nivell de vida estimada, l'OBR apunta que la contracció de la renda disponible per persona hauria estat encara més gran sense les mesures de suport fiscal anunciades, particularment la limitació del preu de l'energia i altres mesures de suport per afrontar l'augment del cost de la vida, que eleven el nivell de renda disponible per persona en un 4,5% el 2022-23 i un 2,5% el 2023-24, en relació amb el que hagués passat d'una altra manera.

Aquest dijous, el ministre britànic de Finances, Jeremy Hunt, va anunciar un pla de consolidació fiscal de 55.000 milions de lliures (62.955 milions d'euros) , amb pujades d'impostos amb un abast estimat de 25.000 milions de lliures (28.616 milions d'euros) i un ajustament de la despesa d?uns 30.000 milions de lliures (34.339 milions d?euros).