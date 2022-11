Foto: Europa Press



El balanç de morts a causa del terratrèmol de magnitud 5,6 a l'escala oberta de Richter registrat aquest dilluns 21 de novembre a Indonèsia i que ha sacsejat la capital, Jakarta , ha pujat a 56, segons han confirmat les autoritats, que han indicat que centenars de persones han resultat ferides a causa del sisme.

L'alcalde de la ciutat de Cianjur, Herman Suherman, ha ressaltat que "els pacients segueixen arribant", abans d'afegir que "la majoria són de la regió nord". Així mateix, ha establert a 700 la xifra preliminar de ferits. El sisme ha tingut lloc a les 13.21 hores (hora local), amb l'epicentre deu quilòmetres al sud de la ciutat de Cianjur, segons l'Agència Nacional Meteorològica, Geofísica i Climatològica d'Indonèsia (BMKG).

Alhora, ha indicat que el terratrèmol ha provocat un tall del servei elèctric a més de 365.000 persones a Cianjur, a Java Occidental, abans d'incidir que les autoritats estan treballant per intentar "restaurar l'electricitat ràpidament", tal com ha recollit la cadena de televisió indonèsia Kompas. "Estem treballant per restaurar l'electricitat a Cianjur. Un cop hem comprovat que no hi havia rèpliques, els oficials s'han traslladat sobre el terreny per normalitzar les condicions de la xarxa elèctrica", ha explicat Suherman.

Segons les informacions recollides per aquesta cadena de televisió, la gran quantitat de ferits ha provocat que alguns dels pacients estiguin sent atesos a l'aparcament de l'hospital de Cianjur davant l'absència de llits per tractar tots els damnificats.