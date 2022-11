Medellín, a Colòmbia @ep

Una avioneta en què viatjaven vuit persones s'ha estavellat aquest dilluns contra un bloc d'edificis a l'oest de Medellín, a Colòmbia , quan intentava tornar a l'aeroport després que es confirmés una sentència en un dels seus motors.



El sinistre ha tingut lloc al barri de Belén Rosales. Es tracta d'una avioneta Piper Bimotor que cobria la ruta Medellín-Pizarro, municipi situat al departament de Chocó, a la costa del Pacífic colombià.

Airplan, operador de l'aeroport Olaya Herrera de qui es va enlairar l'avioneta sinistrada, ha confirmat en xarxes socials que a bord anaven sis passatgers i dos membres de la tripulació.



Més tard, l'aeroport ha confirmat a Twitter la mort de les vuit persones a bord. Aeronàutica Civil de Colòmbia han anunciat que un equip d'experts de la Direcció Tècnica de Recerca d'Accidents ja investiga les causes del succés, i ha assenyalat que aportarà informació segons avancin les indagacions.



Per part seva, l'alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha acudit també a Twitter per confirmar l'accident i ha informat que "totes les capacitats de l'administració s'han activat per socórrer les víctimes".



Quintero ha compartit a les seves xarxes socials imatges de Bombers i els cossos d'auxili treballant al lloc dels fets.