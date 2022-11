Epicentre del terratrèmol de magnitud 7 que ha sacsejat les illes Salomó. Foto: USGS



Un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala de Ritcher ha sacsejat aquest dimarts 22 del matí del sud de les illes Salomó, a l'est de l'illa de Papua Nova Guinea, segons ha informat el Servei Geològic dels Estats Units (USGS).

El terratrèmol s'ha produït a les 03.03 (hora peninsular espanyola) a uns 15 quilòmetres al sud-oest de l'illa de Guadalcanal, a prop d'Honiara, la capital de les illes Salomó. A més a més del sisme, que s'ha produït a una profunditat de 20 quilòmetres, s'ha emès una alerta de tsunami per a les costes de l'arxipèlag del Pacífic en un radi de 300 quilòmetres de l'epicentre.



Segons l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units, les onades de tsunami que arribin de 0,3 a 1 metres per sobre de la marea són possibles per a algunes costes de les illes Salomó, mentre que les onades de tsunami inferiors a 0,3 metres són possibles a totes les costes de les illes Salomó, així com en algunes de Papua Nova Guinea i Vanuatu.

Les illes Salomó, Papua Nova Guinea, així com illes de la regió del Pacífic estan situades al llarg del Cinturó de Foc, on es produeixen al voltant del 90% dels terratrèmols del món.