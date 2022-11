El balanç de morts a causa del terratrèmol de magnitud 5,6 a l'escala oberta de Richter registrat dilluns a Indonèsia ha pujat a més de 270, segons han confirmat les autoritats, que han assenyalat que més de 150 persones segueixen desaparegudes.



L'Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB) ha apuntat que fins ara s'han confirmat 268 morts , inclosos 122 que ja han estat identificats, mentre que 151 persones han estat donades per desaparegudes, segons ha informat la cadena de televisió indonèsia Kompas.

Casa esfondrada després del terratrèmol a Indonèsia @ep



Poc abans, les autoritats del districte de Cianjur, situat a Java Occidental i el més afectat pel succés, havien indicat en un gràfic publicat a través d'Instagram que s'havia confirmat la mort de 252 persones, mentre que 377 havien resultat ferides i 7.060 s'havien vist desplaçades pel terratrèmol.



"Deu localitats s'han vist afectades pel fort terratrèmol a la regència de Cianjur", ha assenyalat en el seu missatge, en què ha posat èmfasi que la dada és provisional. "Si us plau, resin per Cianjur", ha afegit.



Alhora, ha apuntat que 2.834 vivendes han patit danys pel sisme i ha subratllat que entre els edificis danyats figuren també tretze centres educatius , cinc centres sanitaris, cinc llocs de culte, dos ponts i dues carreteres.



El president d'Indonèsia, Joko Widodo, ha fet una visita a la zona afectada i ha recalcat que "s'ha de prioritzar el procés d'evacuació i rescat", alhora que ha traslladat els condols a les víctimes del terratrèmol.



El mandatari ha aplaudit que els treballs per desbloquejar una carretera afectada dilluns per una ensulsiada hagin tingut èxit, cosa que permetrà expandir les operacions de rescat, tal com ha recollit l'agència estatal indonèsia de notícies, Antara.



Així mateix, ha anunciat que el Govern lliurarà ajudes econòmiques per ajudar els damnificats, inclosos fons per a la restauració dels habitatges danyats. "El més important és que els constructors compleixin els estàndards sobre terratrèmols", ha explicat Widodo.



El sisme va tenir lloc a les 13.21 hores (hora local), amb l'epicentre deu quilòmetres al sud de Cianjur, segons l'Agència Nacional Meteorològica, Geofísica i Climatològica d'Indonèsia (BMKG), que va descartar el risc de tsunami. Per part seva, la BNPB ha confirmat que el sisme havia sacsejat la capital, Jakarta, sense que s'hagin registrat víctimes a la ciutat.