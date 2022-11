El lloc on va passar el tiroteig. Foto: Google Maps



La policia de la ciutat de Chesapeake, a l'estat de Virgínia (Estats Units), ha anunciat un tiroteig en un gran magatzem en què s'han comptabilitzat com a mínim 10 morts i diversos ferits, segons han detallat les autoritats locals.

Al voltant de les 22.20 hores de dimarts passat 22 de novembre (hora local), els agents van ser notificats que estava tenint lloc un tiroteig en un magatzem de la companyia Walmart. Després d'entrar a la botiga han descobert diverses persones mortes i ferides.

L'últim informe recull que una persona havia entrat a la botiga a disparar a les persones i que aquesta es trobaria entre els morts. Mentrestant, cap policia no hauria disparat durant la resposta.

Les autoritats de Chesapeake han demanat als veïns que es mantinguin allunyats de la botiga durant la investigació. "Els nostres rescatistes estan ben capacitats i preparats per respondre; si us plau, donin-los espai per fer-ho", ha dit el compte oficial de la ciutat en un missatge al seu compte de Twitter.