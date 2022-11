Foto: DPA



El Tribunal Suprem del Regne Unit ha fallat aquest dimecres 23 de novembre per unanimitat que el Parlament d´Escòcia no pot celebrar un segon referèndum d´independència sense autorització prèvia per part de Westminster, una alternativa plantejada pel Govern de Nicola Sturgeon per esquivar els recurrents recels de Londres.

El Suprem ha assenyalat en una nota publicada a la seva pàgina web que "en absència de cap modificació a la definició sobre els assumptes reservats, el Parlament escocès no té autoritat per legislar de cara a la celebració d´un referèndum d´independència d´Escòcia".

Així, ha indicat que el Parlament escocès no té aquesta autoritat pel fet que aquest projecte estaria vinculat amb el futur de la unió al Regne Unit, un assumpte reservat a Westminster.

Després d'això, Sturgeon s'ha mostrat "decebuda" amb la sentència, si bé ha dit que ho "respecta". Alhora, ha dit que el Suprem "no fa les lleis, només les interpreta" i ha afegit que "una llei que no permet a Escòcia triar el seu propi futur sense consentiment de Westminster exposa com a mite qualsevol noció que el Regne Unit és una associació voluntària i reforça el cas de la independència", ha argüit.

"La democràcia escocesa no serà negada. La sentència d'avui bloqueja una ruta perquè s'escolti la veu d'Escòcia sobre la independència, però en democràcia la nostra veu no pot ser silenciada i no serà silenciada", ha manifestat al seu compte a la xarxa social Twitter, abans d'anunciar que donarà un discurs més detallada les properes hores.

Sturgeon vol tornar a treure les urnes el 19 d'octubre del 2023, però l'Executiu central considera que del debat independentista va quedar tancat amb la consulta del setembre del 2014. Les autoritats escoceses consideren que l'escenari ara és molt diferent, amb el Regne Unit fora de la Unió Europea.