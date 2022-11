Plats tradicionals d´Acció de Gràcies. Foto: Arxiu

Com és habitual, cada quart dijous de mes els nord-americans celebren el Thanksgiving , Acció de Gràcies, una festivitat d'agraïment per la collita i l'any anterior. Tot i això, la celebració no s'escaparà de la pujada de preus generalitzada que es viu a tot el món.

El preu mitjà del menú habitual en aquesta festivitat s'ha incrementat un 20,1% respecte de l'any passat, fet que suposa l'encariment interanual més gran des d'almenys 1986, segons les dades facilitades per la Federació de Grangers d'Amèrica.

Així, el cost del festí, que reunirà per sopar al voltant de la taula les famílies de tot el territori nord-americà, s'ha situat en 64,05 dòlars (61,91 euros) en el cas d'un sopar per a deu comensals. que suposa un cost de 6,41 dòlars per persona, davant del cost de 53,31 dòlars (51,53 euros) del sopar de l'any passat.

"La inflació que redueix dràsticament el poder adquisitiu dels consumidors és un factor important que contribueix a l'augment del cost mitjà del sopar d'Acció de Gràcies d'aquest any", va dir l'economista en cap de l'AFBF, Roger Cryan, per a qui també pesat en la pujada de preus altres factors com les interrupcions a la cadena de subministrament i la guerra a Ucraïna.

"Els agricultors estan treballant àrduament per satisfer la creixent demanda d'aliments, tant als EUA com a nivell mundial, mentre enfronten l'augment dels preus del combustible, els fertilitzants i altres insums", va afegir Cryan.