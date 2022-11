La sessió del 24 de novembre de la Duma. Foto: Europa Press



La Duma , el Parlament de Rússia , ha aprovat aquest dijous 24 de novembre en tercera i última lectura una reforma que endureix i amplia els càstigs contra els que difonguin continguts LGTBI, amb mesures que ja no s'estenen únicament a l'àmbit dels menors d'edat.

L' oficialisme rus justifica aquesta reforma en la necessitat de combatre xacres com la pedofília , però per a les organitzacions defensores dels Drets Humans suposa un pas més en la repressió contra el col·lectiu LGTBI .

Les autoritats russes preveuen perseguir qualsevol tipus de contingut considerat contrari als valors conservadors a Internet, mitjans de comunicació, llibres, pel·lícules i anuncis, segons els mitjans oficials russos.

No es permetrà, per exemple, difondre contingut sobre orientacions sexuals considerades no tradicionals, amb un apartat específic per evitar que es pugui fer “propaganda” de teràpies de reassignació de gènere.

Les multes per "propaganda" LGTBI poden arribar a 400.000 rubles (uns 6.400 euros) en el cas de ciutadans corrents, o 800.000 rubles si es tracta de funcionaris. En el cas d'entitats, la pena puja fins als 5 milions (més de 79.000 euros), informa l'agència Interfax.