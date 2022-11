Recurs cigne - UNSPLASH

Diverses organitzacions benèfiques britàniques han afirmat que han tret cossos de 66 cignes morts de l'aigua al Castell de Windsor els últims sis dies. Les autoritats creuen que la grip aviària va acabar amb un terç de la bandada de cignes reials al riu Tàmesi.

Anteriorment, hi havia al voltant de 200 de les aus protegides al tram de riu que serpenteja al voltant del Castell de Windsor, a Berkshire.

Wendy Hermon, de l'organització benèfica Swan Support, diu: "He estat cuidant els cignes reials durant 30 anys sota el castell i mai abans havia vist una cosa així" .

El 2018, la grip aviària va matar més amb al voltant de 70 cignes, però va ser més d'un mes. Aquesta vegada la massacre s'ha accelerat notablement: "Diumenge estava recuperant els cossos de tres cignes que havien mort per Romney Lock i vaig veure un cigne que es veia malament a l'aigua però tampoc se'l veia excessivament angoixat", explica Hermon. "Però en 10 minuts simplement es va capgirar i va morir just davant meu", lamenta.

L'organització benèfica té 15 voluntaris que són a la vora del riu i en caiacs cada dia amb equips de protecció. El Palau de Windsor i l'Ajuntament de Maidenhead també els estan ajudant a assegurar-se que les aus mortes es retirin i siguin incinerades immediatament, per no afectar altres exemplars.

"És la velocitat a què aquests cignes moren el que és aterridor, ja que literalment cauen morts a l'aigua per tot arreu i cada dia els estem traient" , afegeix Hermon. "No hi ha res que puguis fer, com portar-los a un refugi i per tractar-los, perquè la malaltia matària tots els altres ocells, així que només has de deixar que la natura segueixi el seu curs cruel".

Ara s'estan col·locant cartells al llarg de les ribes del Tàmesi advertint els visitants que no alimentin els cignes i que es mantinguin allunyats de les aus.

Una font del Castell de Windsor va dir: 'Carlos va heretar els cignes de la Reina quan va morir la seva difunta mare. El rei Carles té un enorme interès en la vida silvestre en totes les propietats reals i més enllà, i particularment a Windsor, ja que ara és el guardaboscos principal”.