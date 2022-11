Elon Musk @ep

L'oficina de Twitter a Brussel·les , clau per a l'adopció dels canvis reguladors de la Unió Europea pel que fa al discurs de l' odi i la desinformació , s'ha quedat sense treballadors després que els dos últims empleats decidissin marxar.

El tancament de l'oficina de Brussel·les segueix els acomiadaments realitzats les últimes setmanes per l'amo actual i director executiu de la plataforma, el magnat Elon Musk, que la va deixar amb només dos empleats.

Aquests dos últims empleats van marxar la setmana passada, enmig de la gran dimissió que va seguir a l'ultimàtum de Musk perquè s'adherissin a la nova política, que exigia el compromís de treballar més dur per l'empresa, com han explicat cinc persones coneixedores de aquestes marxa a Financial Times.

Tot i que no és clar si se n'han anat voluntàriament, la seva marxa ha suposat el tancament d'una oficina que s'entén com a vital per a l'adaptació de la plataforma a les normatives de la Unió Europea en matèria de desinformació i el tractament del discurs de l'odi .

Una d'aquestes normatives, la Llei de serveis digitals, va entrar en vigor la setmana passada. De compliment obligat per a totes les plataformes en línia, i busca "limitar la difusió de continguts i productes il·lícits en línia, augmentar la protecció dels menors i oferir als usuaris més possibilitats d'elecció i millor informació", com explica la Comió Europea.