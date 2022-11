Donald Trump - EP

A l'expresident dels Estats Units Donald Trump se li acumulen les demandes després que aquest dijous la periodista Elizabeth Jean Carroll li hagi demandat per agressió per un fet a la dècada dels 90 que va tenir lloc als emprovadors d'una botiga de Nova York a la que, segons la denunciant, el magnat en va abusar sexualment.



No és la primera demanda que Carroll presenta contra Trump, ja que ja hi ha un pendent des del 2019 en un tribunal de Manhattan acusant-lo de difamació, després que l'expresident no només negués els fets de la suposada agressió sexual, sinó que a més intentés ridiculitzar-la.



Per aquesta demanda de difamació Trump ja va declarar a l'octubre asseverant que no és més que "una caça de bruixes" en contra seva , així com una estratègia publicitària de Carroll per vendre més exemplars del seu llibre 'Per què necessitem els homes?' , en què relata aquell episodi.



Carroll ha presentat aquest dijous la denúncia per agressió el mateix dia que es posa en vigor a Nova York una llei que deixa sense efecte el termini de prescripció d'un any per denunciar per aquest tipus de delictes de caràcter sexual.