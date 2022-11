Malauradament, els metges no van tenir tanta llum a l'operació / Freepik

L'apagada que va patir Ucraïna després dels atacs de Rússia va provocar situacions límits com les que es van viure a l'Hospital Kyiv Heart Center. En un vídeo publicat pel cirurgià cardíac Dr. Todurov, els metges van haver d'operar un nen pràcticament a les fosques, tan sols amb la llum de les llanternes.

Els metges estaven operant quan els llums es van apagar sobtadament. 'L'electricitat se n'ha anat. Els cirurgians operen amb les seves llanternes enceses”, va dir el Dr. Todurov mentre filmava els metges treballant.

El nen estava sent operat del cor, però afortunadament, els llums que van haver d'utilitzar d'emergència van ser suficients per tirar endavant l'operació i salvar la vida del petit. El Dr. Yemets va descriure les condicions com "les pitjors que he vist a la meva vida quirúrgica", però es resignava dient que no tenien més remei si volien salvar la vida del nen.

Els atacs amb míssils russos han danyat greument la xarxa elèctrica ucraïnesa en atacs que han estat condemnats com a 'genocides' pel seu impacte en la població civil. A Moldàvia també van patir les coseqüències, ja que més de la meitat del país es va quedar sense electricitat després dels atacs.