Un nen d'11 anys rescata d'un incendi la seva germana petita |

Amb només 11 anys , La'Prentis Doughty és tot un heroi. No va dubtar ni un segon a arriscar la seva vida per salvar la de la seva germana , de només dos anys. El petit, que havia aconseguit sortir il·lès de l'incendi declarat a casa seva a Salisbury , a l'estat de Maryland (EUA), va tornar a buscar la nena al adonar-se que era a dins.

A les 6.01 hores del 22 de novembre, el departament de Bombers de Salisbury va acudir a la trucada d'un incendi al dormitori d'un apartament de dues plantes a la ciutat, segons un informe, que ha estat publicat a la seva pàgina web i difós a través de les xarxes socials.

La'Prentis Doughty , que era a l'interior de la vivenda, va sortir corrent de casa seva després d'adonar-se de l'incendi. No obstant això, una vegada fora fora de perill, el nen es va adonar que la seva germana Loyalty encara era a dins, a la segona planta.

No s'ho va pensar dues vegades i va entrar a rescatar-la. Com a conseqüència, va patir algunes ferides lleus al braç que no van requerir atenció mèdica, segons els Bombers.

“Si no hagués salvat la meva germana, estaria enfadat amb mi mateix perquè podria haver-la salvat fàcilment. Podria haver-la salvat i arriscaria la meva vida per la meva germana ”, va expressar el nen a WBOC, en unes declaracions recollides per The New York Post .