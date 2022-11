Les 10 morts en un incendi estén les protestes contra la política de còvid zero a la Xina|@EP

Les protestes contra les restriccions imposades per la Xina en la seva estratègia de 'zero COVID' s'han estès aquest cap de setmana a importants ciutats com Pequín, Xangai o Nanjing, després de la mort de 10 persones a l'incendi en un edifici aparentment confinat a Urumqi ( nord-oest) dijous.

Segons vídeos i testimonis que circulen en xarxes socials, les mostres d'indignació que van inundar el fortament censurat internet xinès divendres s'han transformat aquest dissabte en vigílies en record de les víctimes , que, segons han indicat alguns comentaristes, van passar els últims 100 dies de les seves vides reclosos als seus domicilis .

Mentre la premsa oficial no dóna compte dels incidents , alguns enregistraments mostren com desenes de persones arrencaven les tanques amb què les autoritats tanquen les urbanitzacions confinades al vast complex residencial de Tiantongyuan, al nord de Pequín, qualificat de vegades pels mitjans xinesos com el més gran d´Àsia, amb uns 700.000 residents.

Pequín, especialment blindada contra els rebrots des del 2020, experimenta ara els nivells més alts de contagis. Segons l'últim informe oficial, aquest dissabte van ser detectats més de 4.300 nous casos , dels quals el 82% són asimptomàtics.

Vigília amb crítiques a Xangai

Aquestes xifres, baixes per als estàndards internacionals, però intolerables per a les autoritats xineses, s'han traduït en restriccions i confinaments que afecten bona part de la població de la capital xinesa, tal com ja ha passat aquest any a altres parts del país, com la citada Urumqi o Xangai, que va viure aquest any un dur confinament que va arribar a perllongar-se durant més de dos mesos en algunes zones.

Precisament en aquesta ciutat, centenars de persones s'han congregat dissabte a la nit per celebrar una vigília en record de les víctimes mortals en l'incendi que va transcórrer de manera majoritàriament pacífica, segons testimonis en xarxes, entre els quals alguns afirmen que es van produir detencions .

Els enregistraments mostren grups de manifestants cantant "Els que us negueu a ser esclaus, alceu-vos" -una estrofa de l'himne nacional xinès- o 'La Internacional', cridant "volem llibertat", "no volem fer-nos proves PCR" o "que els follin els codis QR", en referència a l'obligació d'escanejar amb una aplicació mòbil els codis QR sanitaris a l'entrada de qualsevol establiment o fins i tot a parcs perquè, quan les autoritats detecten un contagi, puguin determinar qui ha tingut contacte amb aquesta persona a cada moment. En un moment de la nit, un grup de persones ha arribat a cridar "A baix el Partit Comunista, baix Xi Jinping" , una mica habitual mostra pública de desaprovació sobre les polítiques del líder del país.