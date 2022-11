Foto: Wikipedia

El diplomàtic català Francesc Vendrell va morir diumenge passat 28 de novembre a l'edat de 82 anys. Vendrell va liderar la missió especial de les Nacions Unides a l'Afganistan entre el 2000 i el 2002, quan va ser nomenat representant de la Unió Europea.

En un missatge publicat al seu perfil de Twitter, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'ha recordat com un “treballador incansable per a la pau i les llibertats” i l'ha assenyalat com a referent català a tot el món.

Igualment, el relator especial de les Nacions Unides per a l'Afganistan, Richard Bennett, s'ha referit a Vendrell com "un savi amic de l'Afganistan i un campió dels drets humans, servint tant l'ONU com la UE".

La Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi el 2002 per la seva "trajectòria molt rellevant com a mediador en conflictes internacionals" i per fomentar l'entesa entre els pobles des de la solidaritat i la justícia.

Vendrell va néixer a Barcelona el 1940 i es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona (UB) i en Història Moderna a la Universitat de Cambridge, i va ingressar al cos diplomàtic de l'ONU el 1968.