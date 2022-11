Catalunya press xinesa

El periodista de la BBC Edward Lawrence ha estat "copejat i picat per la policia" abans de ser detingut mentre cobria una protesta contra el confinament per les protestes COVID-19 a la Xina.



La corporació de radiotelevisió britànica ha afirmat que està "molt preocupada" després de confirmar que el camarògraf "ha estat atacat" a Xangai aquest diumenge, tal com mostraven algunes imatges en xarxes socials en què agents de la Policia arrossegaven per terra el periodista emmanillat .



"La BBC està molt preocupada pel tracte donat al nostre periodista Ed Lawrence, que va ser detingut i emmanillat mentre cobria les protestes a Xangai", ha declarat un portaveu de la BBC.

L'emissora ha afegit que el Lawrence, que ja està en llibertat, ha estat retingut durant diverses hores. "Durant la seva detenció va ser copejat i patejat per la policia. Això va passar mentre treballava com a periodista acreditat", ha explicat el portaveu de la BBC.



"És molt preocupant que un dels nostres periodistes hagi estat atacat així en l'exercici de les seves funcions", ha afegit el portaveu, en declaracions a l'emissora britànica LBC.



En aquest sentit, la BBC ha criticat que la corporació no ha rebut cap explicació oficial ni disculpa per part de les autoritats, "més enllà d´una afirmació dels funcionaris en què afirmaven que havia estat arrestat pel seu propi bé en cas que es contagiés de coronavirus entre la multitud".

"No considerem que aquesta sigui una explicació creïble", ha assegurat el portaveu de l'emissora. Lawrence, que treballa per a la corporació a la seu de Pequín, va viatjar a Xangai amb motiu de les protestes massives que es van convocar a la ciutat.



Segons va publicar el mateix periodista al seu perfil de Twitter, la policia estava bloquejant les carreteres i no deixaven passar la gent , després que la multitud augmentés.



"He vist la policia arrestar tres persones, dues de les quals es van enfrontar als agents. Hi ha una tensió silenciosa fins que una persona crida, després la multitud canta i aplaudeix en senyal de suport", ha explicat després d'assenyalar que les protestes eren pacífiques amb gran quantitat de control policial.



Des de divendres, els residents a la Xina han organitzat diverses protestes a diferents ciutats del país per les mesures imposades contra el coronavirus en el marc de la denominada política 'COVID Zero' implementada per Xi Jinping.

El nombre de contagis per coronavirus registra xifres rècord al país amb més de 40.000 persones contagiades.