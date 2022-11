Casa bombardejada a Donetsk @ep

La fundació pontifícia Ajuda a l'Església Necessitat (AEC) ha denunciat "amb profunda consternació" la detenció de dos sacerdots catòlics per part de les milícies russes destinats a la ciutat portuària de Berdyansk, al sud-est d'Ucraïna, ocupada per Rússia des del febrer de 2022.

"Els Pares Redemptoristes, detinguts per les milícies russes, prestaven atenció pastoral a les parròquies catòliques gregues i de ritu llatí, i són dels pocs que queden als territoris ocupats" , assegura l'organització catòlica en un comunicat.

Es tracta del sacerdot Ivan Levitskyi C.SS.R., rector de l'església de la Nativitat de la Verge Maria de la ciutat de Berdyansk, i el sacerdot Bohdan Heleta C.SS.R., capellà de la mateixa església, que van ser suposadament detinguts en un centre de detenció preventiva de Berdyansk per les milícies russes i acusats de preparar un acte terrorista.

El bisbe de l'exarcat de Donetsk de l'Església grecocatòlica ucraïnesa, monsenyor Stepan Meniok, ha denunciat que la detenció és "infundada i il·legal" i que les acusacions de possessió d'armes i explosius per part dels sacerdots són "falses". Per a Meniok, és una maniobra organitzada amb finalitats propagandístiques. "Els sacerdots fa més de tres anys que són al ministeri sacerdotal i exerceixen legítimament la seva activitat pastoral a la parròquia local, proclamant un missatge de pau per a tots", ha explicat.

Així, explica que en el moment del registre de l'església, de la rectoria i dels locals tècnics de la parròquia, tots dos sacerdots ja estaven detinguts, “la qual cosa significa que ja no tenien cap mena de control sobre les instal·lacions, ni sobre les accions de la Rosguard (Guàrdia Nacional Russa)".

Per la seva banda, ACS mostra la seva "gran preocupació" davant els fets "atès els repetits informes sobre el menyspreu dels principis bàsics dels drets humans per part dels serveis especials russos, és a dir, els que van detenir els clergues".