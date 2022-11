Arxiu - Imatge d'arxiu de l'Eurocambra.

La Unió Europea ha complert aquest dilluns el darrer tràmit per aplicar noves normes que permetin a Brussel·les investigar subsidis d'inversors estrangers que puguin posar en risc la lliure competència dins del mercat interior, especialment en el context de grans fusions o de licitacions públiques; una mesura pensada sobretot per frenar l'entrada de la Xina a sectors estratègics a la UE.

Amb el vistiplau dels 27 al nou reglament ja validat per l'Eurocambra, la Comissió Europea obté poders per iniciar investigacions sobre subvencions concedides per autoritats públiques extracomunitàries a empreses actives a la UE, amb l'objectiu de cobrir el buit legal que es creava perquè no podia aplicar el mateix escrutini de les inversions europees a les realitzades per tercers.

" La UE és la major economia del món. Les noves mesures facultaran la UE per investigar i prevenir les pràctiques deslleials recolzades per països que no són membres de la Unió , cosa que li permetrà garantir una competència lleial i condicions justes per a totes les empreses ", ha raonat el ministre d'Indústria i Comerç de República Txeca, Josef Síkela, el país del qual ocupa aquest semestre la presidència de torn de la UE.

PRINCIPALS NOVETATS

Les novetats principals del nou reglament tenen a veure amb la creació de dos instruments de notificació prèvia per a les fusions de gran envergadura i per a les ofertes en procediments d'investigació pública rellevants.

També es crearà una eina general de recerca de mercat per investigar les situacions de mercat restants, així com les fusions i els procediments de contractació pública de menor valor. D'aquesta manera, les companyies hauran de notificar als serveis comunitaris les fusions i les adquisicions quan una de les parts implicades tingui un volum de negocis a la UE d'almenys 500 milions d'euros i hi hagi una contribució financera estrangera d'almenys 50 milions d'euros. .

En el cas de les ofertes en els procediments de contractació pública, el llindar per a la contractació pública es fixa almenys en 250 milions d'euros . Si una empresa incompleix les normes de notificació, la Comissió pot imposar multes i examinar l'operació com si hagués estat notificada.

A més, excepte excepcions precises, la Comissió estarà facultada per investigar les subvencions estrangeres concedides fins a cinc anys abans de l'entrada en vigor del reglament quan aquestes subvencions distorsionin el Mercat Interior després de l'entrada en vigor de la nova norma.

Així, com ja passa amb les regles en matèria dajudes dEstat dins de la UE, si Brussel·les determina lexistència duna subvenció estrangera i que distorsiona la competència, realitzarà una prova per valorar els efectes positius i negatius duna subvenció estrangera.

Si els efectes negatius són més grans que els positius, la Comissió estarà facultada per imposar mesures correctores, tant estructurals com no estructurals, i el reemborsament de la subvenció estrangera, o per acceptar compromisos de les empreses afectades per tal de corregir la distorsió causada per la subvenció estrangera.