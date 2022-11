L'epicentre s'ha situat a 50 quilòmetres d'Atenes. Foto: Centre Sismològic Euromediterrani

Un terratrèmol de magnitud 4,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dimarts 29 de novembre a primera hora part del sud de Grècia, segons ha informat el Centre Sismològic Euromediterrani (CMSC). El seu epicentre és a l'illa de Creta, a 58 quilòmetres al nord-est d'Atenes, la capital grega.

Tot i això, s'ha descartat que després del tremolor hi hagi perill de tsunami. El CMSC ha afegit que l'hipocentre ha estat ubicat a 10 quilòmetres de profunditat.

De moment, no hi ha informacions sobre víctimes o danys materials, encara que les autoritats del país continuen treballant per ampliar la informació.