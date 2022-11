Fotografia de Mahsa. Foto: DPA



La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat que més de 300 persones han mort des de l'inici al setembre de les protestes per la mort de Mahsa Amini , una dona detinguda a la capital, Teheran, per suposadament portar mal posat el vel, en què suposa el primer balanç oficial des de l?inici de les mobilitzacions.

El comandant de la Força Aèria de la Guàrdia Revolucionària, Amir Ali Hayizadé, ha ressaltat que "més de 300 persones han mort i han caigut màrtirs durant aquests dos mesos perquè no van reconèixer l'enemic", tal com ha recollit el portal iranià de notícies Tabnak. "Cal conèixer l'enemic", ha manifestat.

Fins ara, la Guàrdia Revolucionària havia confirmat únicament la mort de membres de les forces de seguretat i agents dels serveis d'Intel·ligència en el marc de les mobilitzacions, atribuïdes per Teheran a països occidentals (entre ells, els Estats Units) que busquen desestabilitzar la situació interna.

El balanç és tanmateix molt inferior al facilitat per l'organització no governamental Iran Human Rights (IHR), que parla de més de 410 morts a causa de la repressió de les protestes, que se succeeixen des de fa més de dos mesos a totes les províncies del país centreasiàtic. Per part seva, l'Agència de Notícies d'Activistes Drets Humans (HRANA) xifra en 451 els manifestants morts, als quals se sumen 60 agents de les forces de seguretat.

La repressió de les protestes va portar el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides a aprovar la setmana passada la creació d'una missió internacional independent per investigar "presumptes violacions de Drets Humans" a l'Iran, si bé el Govern iranià ha recalcat que "no cooperarà" i ha afirmat que "té proves" sobre el paper de països estrangers a les mobilitzacions.