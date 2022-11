Viktor Orbán @ep

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que considera insuficients els avenços del govern de Viktor Orbán respecte al paquet de reformes que se li exigeixen per lluitar contra la corrupció i reforçar la independència judicial a Hongria , per la qual cosa recomana mantenir congelats 7.500 milions d' euros a fons regionals i també bloquejar el desemborsament dels 5.800 milions del fons anticrisi hongarès mentre no compleixi els objectius fixats a les reformes.

D'aquesta manera, Brussel·les vincula dos expedients paral·lels que tensen les relacions amb Budapest des de fa dos anys quan es va crear el fons de recuperació de la Unió Europea i es va establir un mecanisme de condicionalitat vinculat al pressupost comunitari per frenar els pagaments que estiguin en risc de frau en un estat membre.

"La Comissió considera que, tot i els passos que s'han fet, encara hi ha un risc continuat per al pressupost europeu perquè les mesures correctives necessàries són de naturalesa estructural o horitzontal", indica l'avaluació de Brussel·les perquè els ministres d'Economia i Finances de la UE (Ecofin) prenguin una decisió definitiva sobre la congelació dels 7.500 milions d?euros del pilar de Cohesió.

A més, el vicepresident de l'executiu comunitari responsable d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha explicat en una roda de premsa a Brussel·les que el Col·legi de Comissaris ha adoptat un dictamen favorable sobre el pla de recuperació d'Hongria i recomana que els vint-i-set ho aprovin.

Aquest vistiplau arriba dos anys després d'obrir-se el termini perquè els estats membres presentessin el seu pla de reformes nacionals i que, en el cas d'Hongria, va quedar en un punt mort pels dubtes sobre l'estat de dret al país.

Ara, Brussel·les recomana aprovar el pla mentre que Budapest ha posat en marxa una sèrie de reformes però deixa clar que tot desemborsament estarà supeditat al fet que el Govern hongarès compleixi 27 mesures específiques lligades als problemes de corrupció ia la independència de la judicatura, això qual a la pràctica també suposa mantenir bloquejats els 5.800 milions d'aquest fons.