Jiang Zemin @ep

L'expresident de la Xina Jiang Zemin , que va pujar al poder després de les protestes de la Plaça de Tiananmen, ha mort aquest dimecres als 96 anys a causa d'una leucèmia, segons han informat els mitjans estatals del gegant asiàtic. Jiang, que va ser secretari general del Partit Comunista de la Xina (PCX) entre el 1989 i el 2002 i president del país entre el 1993 i el 2003, ha mort a causa d'una fallada multiorgànica a la ciutat de Xangai, tal com ha recollit l'agència xinesa de notícies Xinhua.



L'exmandatari xinès estava al capdavant del partit a la ciutat de Xangai quan va ser nomenat secretari general el 1989, en plena crisi per la massacre de Tiananmen i després d'una àmplia purga al si del Govern.



L'expresident, que va arribar a liderar el PCX després de substituir Zhao Ziyang --reemplaçat pel seu suport a les mobilitzacions--, va ser el responsable d'introduir el concepte d'"economia socialista de mercat" durant un congrés del partit el 1992 i de supervisar la transferència de sobirania de Hong Kong i Macau de mans del Regne Unit i Portugal el 1997 i 1999, respectivament.



Jiang, que va supervisar l'adhesió de la Xina a l'Organització Mundial del Comerç el 2001, va ser vist en públic per darrera vegada l'octubre del 2019 durant la desfilada militar celebrada amb motiu de l'aniversari de la fundació del país. Tot i això, el seu estat de salut no li va permetre assistir al XX Congrés del Partit Comunista, que va tenir lloc fa un mes.



L'expresident va dimitir el 2002 de forma voluntària per passar el testimoni a Hu Jintao, fet que va suposar el primer traspàs de poder pacífic des del 1949, per la qual cosa és recordat per molts com una figura carismàtica.



El Comitè Central del PCX, que ha confirmat el seu decés, ha expressat el seu "més profund pesar" per la mort de Jiang, a qui ha descrit com un "líder significatiu que comptava amb un gran prestigi i reconeixement per part del partit, l'Exèrcit i el poble xinès".



"Era un gran marxista, un gran proletari revolucionari, un home d'Estat, estrateg militar i diplomàtic, un lluitador comunista que va ser posat a prova i un líder que va defensar la gran causa del socialisme amb característiques xineses", recull la missiva, que assenyala que "va ser el cor de la tercera generació de líders del Partit Comunista i principal fundador de la Teoria de la Triple Representativitat", una teoria que estableix els objectius i funcions del partit.