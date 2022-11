Arxiu - La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen

La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres confiscar temporalment els actius congelats a oligarques russos a la Unió Europea pel seu suport a la invasió d'Ucraïna per redirigir aquests recursos a la reconstrucció del país, alhora que ha avançat el suport de la UE a la creació d'un tribunal internacional especial per jutjar pel "crim d'agressió" el règim de Vladimir Putin.



"Rússia també ha de pagar financerament per la devastació que causa", ha dit la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en un breu vídeo gravat per avançar les línies generals de la proposta i detallar que els danys estimats a Ucraïna ja arriben als 600.000 milions d?euros.



Des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, la comunitat internacional ha pogut bloquejar 300.000 milions d'euros de les reserves del Banc Central Rus , encara que no és clar quina quantitat està a la UE, i s'han congelat 19.000 milions d'euros més de les persones i empreses incloses a la llista de sancionats com a conseqüència del seu suport a la guerra.



"Rússia i les seves oligarques han de compensar Ucraïna pels danys i cobrir els costos de la reconstrucció del país", ha expressat la política alemanya, per després avançar que la idea de Brussel·les és que a curt termini la UE, juntament amb altres socis internacionals, creuen una "estructura per administrar" els fons confiscats i invertir-los, per després destinar els guanys a Ucraïna.

Més endavant, quan les sancions s'aixequin, els fons "haurien d'usar-se perquè Rússia pagui una compensació total pels danys causats a Ucraïna", ha afegit Von der Leyen.



D'aquesta manera, la presidenta de la Comissió Europea ha recalcat que el bloc europeu té “els mitjans perquè Rússia pagui” per la “devastació” i que està determinat a treballar en un “acord internacional” perquè sigui possible. "Junts podem trobar formes legals per arribar-hi", ha reblat.



Fonts comunitàries han matisat més tard Von der Leyen i aclarit que "no existeix una base legal" que permeti a la Unió Europea "confiscar permanentment" els actius russos i que el propietari dels mateixos els ha de poder recuperar --"i potser amb un interès mínim"-- una vegada que les sancions es retirin si canvia la situació.



"No es tracta d'una confiscació definitiva. Els actius estan immobilitzats com a mesura restrictiva per posar pressió sobre l'Estat, però la base legal no permet la seva expropiació definitiva ", han explicat les fonts, que afegeixen que "al final del procés els actius hauran de ser tornats en la seva integritat".



Per això, la proposta que l'Executiu comunitari ja ha traslladat a les capitals advoca per "gestionar activament i invertir" els recursos confiscats per obtenir "guanys significatius" fins que hagin de ser tornats al seu titular, cosa que a judici de Brussel·les permetrà un finançament "estable i predictible durant un cert període de temps".



La Unió Europea ja ha harmonitzat el reconeixement com a delicte comú la vulneració de les sancions, com a primer pas per poder confiscar-se dels actius congelats a oligarques russos, però en falta el desenvolupament.



La Comissió Europea preveu presentar aquest mateix divendres els detalls de la seva proposta respecte a la definició de les infraccions i les penes associades, tot i que els experts europeus concedeixen que no serà un procés "immediat" sinó pensat per al "mitjà termini".



L'assumpte ha de ser discutit a nivell de líders europeus però també consensuat amb altres socis internacionals i necessitarà el desenvolupament d'instruments legals, i per això "no serà per ara mateix", indiquen les fonts.

TRIBUNAL ESPECIAL



En el seu missatge gravat, Von der Leyen ha insistit que "els horribles crims de Rússia no quedaran impunes" i que el règim de Vladímir Putin ha de "pagar" per ells , "inclòs el crim d'agressió contra un Estat sobirà".



En aquest context, Brussel·les planteja que, "sense deixar de donar suport al Tribunal Penal Internacional", s'avanci cap a la creació d'un "tribunal especialitzat" recolzat per les Nacions Unides per "investigar i enjudiciar el crim d'agressió de Rússia".



"Estem preparats per començar a treballar amb la comunitat internacional per obtenir el suport internacional més ampli possible per a aquest tribunal especial", ha afegit. L' Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional ja preveu l'agressió com un crim per perseguir però la seva definició no va ser recolzada per totes les parts, cosa que impedeix que pugui exercir jurisdicció sobre ell.



Les fonts comunitàries afegeixen que per poder perseguir la responsabilitat individual per agressió cal que el país d'origen d'aquesta persona accepti la jurisdicció de la cort, cosa que no és el cas amb Rússia, i per això la UE veu necessari avançar cap a un tribunal específic. Un tribunal que, en tot cas, necessitarà “el suport a nivell polític, financer i administratiu ” de Nacions Unides.