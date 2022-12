Papa Francesc @ep

El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , ha assegurat que les declaracions del Papa Francesc sobre la suposada participació de membres de minories russes a la guerra d'Ucraïna no són "res cristianes", en una nova crítica de Moscou al Pontífex.



El Papa havia assenyalat la "crueltat" que enfronta Ucraïna amb l'ofensiva russa en una entrevista amb el diari jesuïta nord-americà 'America' en què va assegurar que "els més cruels són de Rússia", al·ludint en concret a "txetxens i buriats".



"Recentment, hi va haver unes declaracions incomprensibles, gens cristianes, en què s'incloïa dues nacionalitats de la Federació Rússia en la mateixa categoria dels que cal esperar atrocitats", ha dit Lavrov, en una roda de premsa recollida per l'agència TASS. "Sens dubte, no augmenta la credibilitat de la Santa Seu", ha postil·lat.



Tot i les crítiques de Moscou, el Papa ha reiterat aquesta setmana la seva crida a la pau per a la "martiritzada Ucraïna", durant l'audiència general que va encapçalar dimecres.