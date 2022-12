El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski @ep

Les autoritats ucraïneses han advocat aquest dijous per la " destrucció " de Rússia dins de les seves pròpies fronteres per evitar que continuï sent "un dels pocs països que té colònies al seu territori".



Així ha teoritzat el secretari del Consell de Seguretat i Defensa Nacional d'Ucraïna, Oleksi Danilov, en un fòrum de Seguretat a Kíev, des d'on ha acusat Rússia d'haver destruït "una gran quantitat de nacions, idiomes i cultures".



"Necessiten ser destruïts perquè deixin d'existir com a país dins de les seves pròpies fronteres perquè Rússia és un dels pocs països que té colònies al seu territori", ha dit Danilov, que ha qualificat els russos de "bàrbars".



"Penso que no és apropiat quan diuen que hauríem de seure a la mateixa taula amb aquests bàrbars i parlar" , ha dit Danilov, que ha traçat paral·lelismes entre Hitler i el president Vladimir Putin. "Són bessons siamesos", ha comparat.



Danilov ha denunciat la mort de "cents" de nens en aquesta guerra "només perquè algú al Kremlin" així ho volia. "Són lladres que constantment van robar la història d'algú. Constantment exigeixen alguna cosa, però no són en absolut dignes que ningú al món es comuniqui amb ells", ha dit.



Alhora, ha emfatitzat que després de la fi de la guerra, que ja es prolonga més de nou mesos, Rússia no només haurà de pagar reparacions a Ucraïna sinó que se li haurien de retirar el seu armament nuclear igual que "als nens els treuen les llumins perquè no cremin la casa", informa Ukrinform.



Danilov ha assenyalat que igual que el 1994 es va demanar a Ucraïna que lliurés a Rússia el seu armament nuclear "de forma gratuïta", actualment "cal" certa reciprocitat ja que deixar aquest tipus d'arsenal en territori rus és continuar amb el perill. "És només qüestió de temps que el proper tsar perdi el cap i comenci una guerra no contra nosaltres, sinó contra qualsevol veí".