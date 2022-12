Volodimir Zelenski, president d'Ucraïna / @EP



L'assessor de la Presidència d'Ucraïna, Mikhail Podoliak, ha xifrat en "entre 10.000 i 13.000" el nombre de militars ucraïnesos morts a causa de la invasió russa, desencadenada el 24 de febrer per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin, després de que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, situés aquesta xifra al voltant dels 100.000 .



"Tenim estimacions oficials de l'Estat Major de l'Exèrcit (ucraïnès)", ha dit Podoliak en declaracions a la cadena de televisió Channel 24. "Oscil·len entre els 10.000 i els 12.500 o 13.000 morts. Estem parlant obertament del nombre de morts ", ha assenyalat , davant l'absència de xifres oficials sobre baixes a causa de la guerra.

Així, ha recalcat que "hi ha més baixes a causa dels ferits" i ha incidit que les xifres donades per Von der Leyen són errònies. "És obvi, per això van eliminar el vídeo i van retirar aquestes xifres ", ha manifestat Podoliak, que ha afegit que el nombre de morts civils és molt superior als 20.000 esmentats per la presidenta de la Comissió Europea, segons ha recollit l'agència ucraïnesa de notícies UNIAN.



Per part seva, l'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha afirmat aquest mateix divendres que més de 90.000 militars russos han mort des de l'inici de la invasió, inclosos 650 durant l'últim dia. En aquest sentit, ha ressenyat en un missatge al seu compte a la xarxa social Facebook que el total de soldats russos "liquidats" ascendeix a "prop de 90.090".



En aquest sentit, ha manifestat que des de l' inici de la invasió han estat destruïts 2.916 carros de combat, 1.905 sistemes d'artilleria, 210 sistemes de defensa antiaèria i 395 llançacoets múltiples autopropulsats i blindats, així com 280 avions, 262 helicòpters, 2.2. 531 míssils de creuer, 16 embarcacions, 4.464 vehicles i tancs de combustible i 163 peces d'equipament especial.



"L' enemic rus ha patit les pèrdues més importants durant l'últim dia en les direccions a Bajmut i Lyman. Les dades estan sent actualitzades. Colpegeu l'ocupant. Guanyem junts. La nostra força està en la veritat", ha conclòs l'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès. .



El cap de l'Estat Major Conjunt dels Estats Units, Mark Milley, va afirmar el 10 de novembre que Rússia ha patit "més de 100.000" baixes , entre militars morts i ferits, en el marc de la invasió d'Ucraïna, abans d'afegir que les xifres entre les files ucraïneses "són probablement similars". "Estem parlant de força més de 100.000 soldats russos morts o ferits. El mateix probablement al costat ucraïnès", va dir.



Tot i això, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha ressaltat aquell mateix dia en una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana CNN que Moscou ha perdut "deu vegades" més militars que Kíev des de l'inici de la invasió . Al setembre, Rússia va reconèixer uns 6.000 militars morts i va xifrar en 61.200 els soldats ucraïnesos morts a la guerra.