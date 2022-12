França endureix amb fins a tres anys de presó als ocupes|@EP

L' Assemblea Nacional francesa va aprovar aquest divendres un projecte de llei per endurir les normes contra les ocupacions de vivendes, amb un augment de les penes d'un a tres anys de presó i de les multes de 15.000 a 45.000 euros.

La mesura parteix d'una iniciativa del bloc parlamentari que dóna suport al president Emmanuel Macron . El canvi va quedar aprovada en primera lectura amb 40 vots a favor i 13 en contra, gràcies al suport dels diputats del grup conservador Los Republicanos i de la ultradretana Agrupació Nacional de Marine Le Pen .

La nova normativa facilita als propietaris les accions judicials contra els ocupants il·legals i els llogaters que no paguen els lloguers. És un problema que afecta unes 288.000 llars, segons la Caixa Nacional de Subsidis Familiars , però podria créixer per la pujada de la inflació.

El diputat Guillaume Kasbarian , principal impulsor d'aquesta proposta, va subratllar durant els debats a l'Assemblea Nacional que la normativa protegeix els petits propietaris que no "neden en or". Als canvis s'oposaven forces d'esquerra com La Francia Insumisa (LFI), a les quals l'oficialisme retreu voler "protegir els okupes".

