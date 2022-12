Iran dissol la "Policia de la moral", implicada en la mort de Mahsa Amini|@EP

Segons el fiscal general, l'Iran ha dissolt la policia antivici, que fins ara s'ha encarregat principalment de fer complir els codis de vestimenta de les dones. "La brigada antivici s'ha dissolt, però el poder judicial continuarà bregant amb aquest desafiament social", va dir diumenge el fiscal general Mohammed Jafar Montaseri , citat pel diari Shargh. No hi va haver més detalls sobre les circumstàncies i la implementació de la resolució.

Els crítics del lideratge polític van reaccionar amb cautela a l'anunci. El problema no és la policia moral, sinó el requisit del vel, va escriure un activista iranià a Twitter. "Les dones han de poder anar a tot arreu sense un mocador al cap", va exigir. I aquest és només el primer pas.

Segons els observadors, la dissolució de la brigada antivici no significaria la fi del vel obligatori per a les dones, però representaria un important èxit parcial per al moviment de dones a l'Iran. La policia moral havia estat objecte de sancions internacionals com a resultat de les protestes i les contramesures del govern.

Reunió de crisi amb el president Raisi

En el context de les protestes en curs, segons informes dels mitjans, el president Ebrahim Raisi es va reunir amb diversos ministres per a una cimera de crisi diumenge. Els últims esdeveniments al país són a l'agenda de la reunió no pública al parlament de Teheran, va informar diumenge l'agència Isna.

No hi va haver detalls sobre què es discutiria exactament a la cimera de crisi de diumenge. En el període previ es va especular que es podria tractar de les demandes dels manifestants. Aquests inclouen la revisió de la constitució iraniana i l'abolició del requisit del vel, però també noves eleccions o un referèndum sobre el desenvolupament del sistema polític del país. Els observadors, però, no tenien grans expectatives de la reunió.

Segons l' Oficina Presidencial, Raisi havia consultat amb el president del Parlament, Mohammed-Bagher Ghalibaf, i el cap de justícia, Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi , dissabte a la nit.

Més protestes anunciades

La policia antivici va ser el catalitzador dels aixecaments crítics del sistema al país que han estat passant durant més de dos mesos. A mitjan setembre, els guardians morals islàmics van detenir Mahsa Amini , de 22 anys. Es diu que alguns flocs de cabell van treure el cap per sota del seu mocador al cap. Amini va morir uns dies després sota la custòdia de la brigada antivici. Des de llavors, la gent a l'Iran ha estat protestant contra el sistema islàmic i les lleis i els reglaments.

Des que van esclatar les protestes, moltes dones, especialment a les grans ciutats, han ignorat cada cop més el requisit del vel i els codis de vestimenta islàmics. D'acord amb la llei islàmica, les dones han de fer servir un mocador al cap i un abric llarg i solt per cobrir el cabell i el contorn del cos en públic. Aquesta llei forma part de la doctrina sociopolítica del sistema islàmic des de fa més de 40 anys amb la finalitat, com es diu, de “salvar el país i el poble de la invasió cultural occidental”.

Segons activistes de drets humans, al voltant de 470 manifestants han estat assassinats des que van començar les manifestacions, inclosos 64 nens i 60 membres de les forces de seguretat. La informació oficial és contradictòria.

El Consell de Seguretat parla de 200, un comandant de la Guàrdia Revolucionària de 300 morts. A més, milers han estat arrestats en els darrers dos mesos, inclosos estudiants, periodistes, atletes i artistes. Alguns manifestants també han estat condemnats a mort per tribunals revolucionaris. Es planegen més protestes, i segons els cercles d'oposició també vagues, a tot el país a partir de dilluns.