Nova York ofereix 170.000 dòlars anuals a qui acabi amb les rates de la ciutat|@EP

L'alcalde de Nova York, Eric Adams, ofereix fins a 170.000 dòlars (161.330 euros) a qui demostri "l'empenta, la determinació i l'instint assassí" per acabar amb un dels enemics més grans de la ciutat: les rates. Després de llançar samarretes amb un logotip al centre on apareix una rata que fuig amb un senyal de prohibit, l'Ajuntament ha tret a concurs una plaça per al lloc de "Director de Mitigació de Rosegadors".

"Tens el que cal tenir per fer el que és impossible? Una vehemència virulenta per a les ferides? Una experiència en planificació urbana, gestió de projectes o govern?", comença preguntant l'anunci de la convocatòria abans de donar pas a l'objectiu final del càrrec: "Lluitar contra el veritable enemic, la implacable població de rates de Nova York".

I és que Adams mai no ha amagat la seva aversió per aquests rosegadors. " No hi ha res que odiï més que les rates . Si tens l'empenta, la determinació i l'instint assassí necessaris per lluitar contra la implacable població de rates de Nova York, t'espera la feina dels teus somnis", ha publicat a les seves xarxes socials .

El salari, per la seva banda, és certament de somni: entre 120.000 i 170.000 dòlars anuals . Tot i això, el candidat ha de mostrar un lliurament total: "És una feina de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana", assenyala l'anunci, que utilitza un to humorístic.

Així, a més de comptar amb una dedicació absoluta, el document apunta que el lloc conegut com a "tsar de les rates" està destinat a qui tingui la "resistència" i "habilitat" per eradicar una plaga, segons diferents càlculs, d' entre 2 i 16 milions d'exemplars.