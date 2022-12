Indonèsia prohibeix el sexe extramarital, l'apostasia i difamar els dirigients|@EP

La polèmica reforma aprovada aquest dimarts del codi penal d'Indonèsia, la més àmplia en la història de l'arxipèlag, inclou articles que fan retrocedir dècades al país amb més musulmans del món a les llibertats sexual, religiosa i d'expressió , prohibint el sexe extramarital, la apostasia o difamar els dirigents, entre d'altres.

El Parlament d'Indonèsia va aprovar aquesta àmplia reforma del codi penal amb un extens suport de partits malgrat les manifestacions en contra des del 2019, quan es va fer un intent de donar-li llum verda. Aquestes són algunes de les àrees que es veuran ostensiblement restringides a causa de les esmenes sobre els 632 articles del codi penal.

Sexe extramarital i avortament

El sexe extramarital en qualsevol de les seves formes es castiga amb fins a un any de presó , mentre fins ara la seva prohibició només afecta persones casades que cometessin adulteri i fossin denunciades per la seva parella o fills.

D'aquesta manera, si bé no hi ha una menció directa a les relacions homosexuals, aquestes queden prohibides de facto , ja que les núpcies només estan permeses al país per a persones de sexe oposat , i la reforma criminalitza qualsevol relació sexual fora del llit conjugal. També prohibeix la cohabitació fora del matrimoni, que pot comportar un màxim de sis mesos de presó.

Tot i que l'avortament ja era il·legal en la majoria dels casos a Indonèsia, excepte excepcions com per violació, el nou codi penal augmenta els càstigs a les dones que avortin amb penes de fins a quatre anys de presó. Igualment, limita als facultatius la potestat de discutir mesures contraceptives, i recull penes de presó per a aquells que les promoguin a menors de 18 anys.

Insults al president i protestes

La reforma castiga els insults al president i vicepresident del país amb un màxim de tres anys de presó, i prohibeix insultar la bandera, l'himne nacional i la ideologia fundacional indonèsia, coneguda com a Pancassila i que originalment es va descriure com una mena de socialisme religiós .

Les protestes pacífiques sense permís previ resulten castigables amb fins a sis mesos de presó, mentre que fins ara era freqüent que transcorreguessin de forma espontània sense necessitat d'autorització.

Blasfèmia i apostasia

La reforma inclou per primera vegada la consideració d'apostasia com un crim i expandeix les lleis ja existents contra la blasfèmia, i és urgent perseguir els que expressin opinions públiques o cometin «actes hostils» contra les religions professades a Indonèsia amb fins a 5 anys de presó. Indonèsia, país on els grups islamistes estan vivint un ressorgir els últims anys, reconeix oficialment sis religions: islam, cristianisme catòlic i protestant, hinduisme, budisme i confucionisme.

Fins ara, només la província semiautònoma d' Aceh , al nord de l'illa de Sumatra, està regida per la xaria o llei islàmica.

Pena de mort i corrupció

La pena de mort i els càstigs per corrupció surten excepcionalment més ben aturats després de la reforma. El càstig capital continua sent legal a Indonèsia per a alguns crims, si bé la reforma preveu un «període probatori» de deu anys sobre els sentenciats durant el qual pot ser substituït per cadena perpètua o vint anys de presó si un jutge ho decideix.

En aquesta línia més transigent, els càstigs per delictes de corrupció passen a ser penalitzats amb un mínim de dos anys de presó, dels quatre que fins ara eren contemplats. La pena màxima continua sent 20 anys de presó en aquests casos.

Reforma «antidemocràtica»

La reforma, la més extensa del codi penal des de la independència d' Indonèsia d'Holanda el 1945, és molt criticada per activistes de drets humans i desenes d'oenagés i grups civils al país pel seu contingut antidemocràtic i la supressió de llibertats que comporta , segons un comunicat de gairebé 100 ONG de dilluns.

La seva aprovació es va frenar el 2019 pel sorgiment de massives protestes contra les desenes de canvis d'índole conservador d'aquesta, que porten els seus crítics a condemnar la «islamització» del país de majoria musulmana i tradició liberal que havia donat per superat el període fosc de la dictadura de Suharto (1967-1998).