Un lliscament de terra sepulta un bus a Colòmbia i deixa 34 morts, 8 menors|@EP

Una ensulsiada mortal a Colòmbia ha enterrat un autobús sota dos metres de terra i ha provocat la mort de gran part dels seus passatgers. En total, els equips d'emergència han recuperat els cossos de 34 víctimes mortals i han rescatat amb vida 9 persones més.

“Ja tenim identificats 33 morts”, va informar en roda de premsa el portaveu del Govern de Colòmbia, Alfonso Prada, xifra que la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) de Colòmbia va incrementar poc després en una víctima mortal més per a un total de 34. Entre ells Eren vuit menors, segons la mateixa UNGRD, que també ha pogut rescatar amb vida alguns dels menors atrapats per l'accident.

A més, el mateix Prada ha indicat que han rescatat «nou persones, quatre es troben en estat crític, sent ateses». Per part seva, el president colombià, Gustavo Petro , ha traslladat la seva «solidaritat amb les famílies de les víctimes» i ha assegurat que les famílies «tindran un suport integral per part del Govern Nacional».

L'esfondrament va ocórrer aquest diumenge, quan parteix de la muntanya es va desprendre emportant-se un tros de la via que uneix els departaments de Risaralda i Chocó , al sector La Cabanya, zona rural del municipi de Poble Rico, per a l'oest del país.