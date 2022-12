La vicepresidenta d?Argentina, Cristina Fernández. Foto: Zuma Photo



Un tribunal argentí ha condemnat aquest dimarts 6 de desembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 anys de presó i inhabilitació perpètua per exercir càrrecs públics per un delicte de corrupció , en el marc de la coneguda com a causa Vialitat, encara que la sentència encara pot ser recorreguda.

Fernández havia estat acusada de participar en una trama per defraudar l'Estat a través de la concessió d'obres públiques a la província de Santa Cruz durant la gestió com a presidenta (2007-2015) i la de l'expresident i el seu marit difunt, Néstor Kirchner (2003) -2007).

Així mateix, ha estat absolta del delicte d'associació per delinquir, i per això la sentència no ha estat tan àmplia com esperava els fiscals Diego Luciani i Sergio Mola, que havien demanat per a ella dotze anys de presó.

Fernández ha reaccionat tot seguit a la sentència denunciant ser víctima d'un "Estat paral·lel" i d'"una màfia judicial" i ha remarcat que quan era president de l'Argentina no tenia ni "maneig de les lleis que són aprovades" al Legislatiu ni " tampoc administra el pressupost”. "Com m'hauran escoltat durant els al·legats, vaig provar que, d'acord amb la Constitució, jo no tinc el maneig de les lleis que són aprovades per diputats i senadors. Diuen que el delicte el vaig cometre a través de la sanció de lleis. Jo no legislo, per a això hi ha els diputats i els senadors", s'ha defensat.

A més de Fernández, el Tribunal Oral Federal 2 també ha condemnat a sis anys de presó l'empresari Lázaro Báez, l'empresa del qual, Austral Construcciones, va rebre el mig centenar de projectes que han estat investigats, ia l'exsecretari d'Obres Públiques, José López, que ha rebut la mateixa pena que la vicepresidenta. La resta dels 11 acusats han rebut penes de presó que oscil·len entre els 3 anys i 6 mesos i els 6 anys. El tribunal també ha demanat decomissar als condemnats 84.000 milions de pesos argentins (uns 474.000 euros). Els jutges disposen ara d'un període de 40 dies hàbils per donar a conèixer els seus arguments, encara que es podria allargar a causa de la proximitat de les festes nadalenques.