El Parlament alemany. Foto: Europa Press



Les forces de seguretat d'Alemanya han detingut 25 membres d'un grup ultradretà sospitosos de planificar un cop d'Estat aquest dimecres 7 de desembre . Les autoritats han ressaltat que els detinguts pretenien "utilitzar mitjans militars" contra representants estatals i formar posteriorment el seu propi govern.

La Fiscalia alemanya ha detallat en un comunicat a la seva pàgina web que els detinguts són "presumptes membres i seguidors d'una organització terrorista" i ha confirmat que hi ha operacions en marxa per arrestar un total de 52 persones. Així, ha manifestat que 22 dels detinguts són membres del grup i són tots de nacionalitat alemanya, mentre que entre els tres "seguidors" detinguts hi ha dos alemanys i un rus.

Els arrestos han tingut lloc als estats federats de Baden-Wurtemberg, Bavaria, Berlín, Hesse, Baixa Saxònia, Saxònia i Turíngia , mentre que dues persones han estat detingudes a Àustria i Itàlia, respectivament. A això se sumen batudes i registres en 130 propietats en quatre estats federats més d'Alemanya.

"Els arrestats són sospitosos de ser membres d'una organització terrorista domèstica", ha ressenyat, abans d'identificar els suposats caps com Príncep Henrich XIII i Rudiger . "Els acusats pertanyen a una organització terrorista fundada com a tarda a finals de novembre del 2021 que tenia com a objectiu enderrocar l'ordre estatal existent a Alemanya i reemplaçar-ho amb la seva pròpia forma de govern, que hauria estat engegada", ha assenyalat.

"Els membres de l'associació són conscients que aquest projecte només es pot aconseguir a través de mitjans militars i violents contra representants estatals, cosa que inclou cometre homicidis. Els acusats estan units per un profund rebuig a les institucions estatals i l'ordre democràtic lliure en Alemanya", ha indicat la Fiscalia, que ha dit que tots ells "segueixen un conglomerat de mites conspiratoris de les anomenades ideologies Reichsburger (Ciutadans del Reich) i QAnon".

En aquest sentit, ha manifestat que els detinguts "estan fermament convençuts que Alemanya és governada per membres d'un anomenat 'Estat profund'" i ha afegit que "segons els membres de l'associació, l'alliberament (del mateix) promet una intervenció imminent de l''Aliança', una societat superior secreta de governs, serveis d'Intel·ligència i exèrcits de diversos estats, inclosos Rússia i els Estats Units".

"L'associació està fermament convençuda que els membres de l''Aliança' ja són a Alemanya i que el seu atac contra l'Estat profund és imminent", ha recalcat la Fiscalia, que ha sostingut que, segons aquesta teoria, "la lluita contra les institucions i representants de l'Estat alemany que quedin i la salvaguarda del poder seran assumits per aquesta associació i una xarxa de companyies de seguretat alemanyes fundades per ella”.

"Aquesta eliminació violenta de l'Estat constitucional democràtic, també a nivell de les comunitats, districtes i municipalitats, havia de ser duta a terme per membres del seu braç militar. L'associació és conscient que hi hauria morts, si bé almenys accepta aquest escenari com a pas intermedi necessari per aconseguir el canvi de sistema a tots els nivells que busca”, ha explicat.

La Fiscalia ha puntualitzat a més que els sospitosos haurien "iniciat preparatius", inclosa "la planificació d'estructures administratives, l'obtenció d'equipament, la posada en marxa d'entrenament en armes i el reclutament de membres nous". "Adjunt al Consell hi ha el Braç Militar . Alguns dels seus membres han servit de forma activa a l'Exèrcit. Depèn d'aquesta part de l'associació aplicar el cop planificat per la força de les armes", ha assenyalat.

"El principal focus dels esforços de reclutament eren membres de l'Exèrcit i la Policia. Per aconseguir aquest objectiu, hi va haver almenys quatre reunions a l'estiu del 2022 a Baden-Wurtemberg en les quals, entre d'altres, Rudiger va promoure el grup i els seus objectius" , ha dit, alhora que ha apuntat que diversos van intentar reclutar policies al nord d'Alemanya durant el mes de novembre. "L'octubre del 2022, membres del Braç Militar van inspeccionar casernes de l'Exèrcit a Hesse, Baden-Wurtemberg i Bavaria per veure si eren adequats per acollir les seves tropes després de l'enderrocament (de l'Estat)", ha dit.



Finalment, ha subratllat que "segons les investigacions fins ara, també hi ha sospites que membres de l'associació van realitzar preparatius concrets per forçar la seva entrada al Bundestag amb un petit grup armat". "Els detalls estan sent estudiats. Les investigacions serviran per determinar si s'ha comès un delicte d'alta traïció a l'hora d'adoptar mesures per enderrocar el Govern federal", ha dit en el comunicat.

Segons informacions de Die Welt , entre els habitatges que estan sent objectiu de batuts i registres figura la casa de Birgit Malsack-Winkemann, una antiga parlamentària de l'ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD). Així, el mitjà ha indicat que les forces especials han arribat al seu habitatge a Berlín al voltant de les 6.00 hores en el marc de les operacions, en què també han estat detinguts antics membres de les forces especials d'han arribat al seu habitatge a Berlín al voltant de les 6 del matí en el marc de les operacions, en què també han estat detinguts antics membres de les forces especials de l'Exèrcit.