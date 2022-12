El candidat demòcrata al Senat per Geòrgia, Raphael Warnock. Foto: DPA



El senador demòcrata Raphael Warnock s'ha imposat al seu contrincant republicà i exjugador de futbol americà Herschel Walker a la segona volta de les eleccions legislatives de mig mandat dels Estats Units per l'estat de Geòrgia.

Warnock (amb el 50,7% de les paperetes) va obtenir dimarts 6 de desembre passat un 1,4% més de vots que el seu contrincant, que ha arribat al 49,3%. No obstant, a la primera volta, celebrada el 8 de novembre, Warnock es va imposar a Walker per tot just nou dècimes, sense que cap dels dos superés el llindar necessari del 50% per evitar una segona volta.

La victòria de Warnock dóna als demòcrates una majoria absoluta al Senat, amb 51 seients davant dels 49 dels republicans, després de dos anys en una divisió empatada per la qual la vicepresidenta, Kamala Harris, i també presidenta de la Cambra Alta , havia hagut d'emetre vots de desempat.



Aquest escó addicional permet als demòcrates tenir majories en cada comitè, que obtindrien més poder per emetre citacions per a investigacions, i podrien omplir una vacant al Tribunal Suprem, on no tenen majoria, informa CNN .

El president nord-americà, Joe Biden, va felicitar Warnock, tot destacant el fracàs del trumpisme, a través d'un missatge de Twitter que ha acompanyat d'una fotografia del moment.