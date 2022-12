El ministre d'Exteriors de Turquia, Mevlut Cavusoglu @ep

El ministre d'Exteriors de Turquia, Mevlut Cavusoglu, ha amenaçat novament aquest dimecres d'envair les illes gregues si el Govern del país hel·lè segueix rebutjant desmilitaritzar-les, tal com exigeix Ankara.

Cavusoglu, que ha dit en roda de premsa que les forces turques podrien "arribar sobtadament durant la nit", ha assenyalat que Ankara també podria "desafiar la sobirania" per altres vies.

Davant la possibilitat d'arribar a terme exercicis militars a les illes de Rodes i Lesbos, ha reafirmat que la "pilota és a la teulada de Grècia". Les seves paraules han tingut lloc durant un matx amb el seu homòleg romanès, Bogdan Aurescu, en què ha asseverat que "Atenes és la culpable de l'augment de la tensió" entre les parts.

"Grècia està prenent mesures negatives per a la seva seguretat malgrat les circumstàncies. Està militaritzant les illes, així que no és possible romandre en silenci davant d'això. És Grècia la que viola aquest estatus" , ha puntualitzat.

"És per això que el nostre honorable president diu que podem arribar en qualsevol moment", ha dit en relació amb les paraules de Recep Tayyip Erdogan. El ministre romanès, per part seva, ha instat les parts a "resoldre les disputes pacíficament".