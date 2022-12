Destituït i arrestat el president del Perú, Pedro Castillo, després de llançar un autocop d'Estat |@EP

Qui fins fa hores era president del Perú, Pedro Castillo , ha intentat dissoldre dimecres a la tarda el Congrés de la República, un moviment que ha estat qualificat per la pràctica totalitat del país com "un autocop" . Tot i això, en un ambient de rebuig generalitzat per part de la societat peruana a la mesura, el Congrés ha votat, per majoria aclaparadora, la seva destitució .

Poc després, Castillo ha estat detingut pels cossos de seguretat de l'Estat i en aquests moments es troba a la prefectura de Lima. "Donant compliment a les nostres facultats i atribucions descrites a l'art. 5 de DL núm. 1267 Llei la Policia Nacional del Perú, efectius de la Policia Nacional del Perú intervenen a l'expresident Pedro Castillo", van publicar les autoritats a Twitter. La Fiscalia de la Nació ha confirmat que se l'ha aturat per la presumpta comissió del delicte de rebel·lió i trencar l'ordre constitucional.

Per sorpresa, sense avisar a les seves xarxes socials oa través del seu equip de premsa, Castillo va començar la jornada amb un missatge en vídeo transmès a la nació amb les mans tremoloses i al qual, durant hores, no es va tenir accés a través de les xarxes socials de la Presidència.

Hores després d'una maniobra política completament inesperada per al país, que va viure un esdeveniment similar —aquella vegada, amb èxit— per part d' Alberto Fujimori el 1992 , les Forces Armades i la Policia Nacional peruanes anunciaven que no donarien suport al pla de Castell. " Qualsevol acte contrari a l'ordre constitucional establert constitueix una infracció a la Constitució i genera el no acatament per part de les Forces Armades i la Policia Nacional del Perú", sentencia un comunicat signat pels dos cossos.

Paral·lelament, es va produir una renúncia massiva al Consell de Ministres del Govern i la vicepresidenta de Castell, Dina Boluarte , es va pronunciar en contra de la dissolució del Congrés. "Rebutjo la decisió de Pedro Castillo de perpetrar el trencament de l'ordre constitucional amb el tancament del Congrés. Es tracta d'un cop d'Estat ", va publicar la política, abans aliada del mandatari, a Twitter .

L'exmandatari, per tant, es va quedar sol al seu autocop. L'advocada esquerrà ja ha jurat davant el ple del Congrés i s'ha convertit en la primera presidenta de la història del Perú . Boluarte ha assumit el càrrec amb una crida a assolir la treva entre totes les forces polítiques.

En què està destinada a ser recordada com una de les pitjors jugades de la història de la política, Castillo havia decidit, a més, instaurar un Govern d'excepció , que exerciria el poder per decret fins que fos elegit un nou Congrés amb facultats constituents. El president, tremolós durant una al·locució televisada a tot el país, també havia declarat un toc de queda que es mantindria durant tota la nit d'aquest dimecres , i declarat la reorganització del sistema del poder judicial, la Fiscalia, la Junta Nacional de Justícia i el Tribunal Constitucional.

Una de les primeres mesures que ha pres la flamant cap d'Estat, Dina Boluarte, és haver deixat sense efecte el toc de queda que havia "decretat il·legalment" Castillo hores abans. " El Perú no pot parar!" , va escriure la Presidència al seu compte oficial de Twitter.

El president afrontaria una nova moció de destitució —ja n'havia superat dues amb èxit— després d'haver estat acusat per la Fiscalia de liderar al si del Govern una organització criminal responsable de delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i col·lusió, càrrecs que afecten també diversos dels seus familiars. El mandatari ha negat en tot moment aquestes acusacions, denunciant un "cop d'Estat" en contra a través dels tribunals.

El Congrés peruà, de majoria conservadora, té el rebuig de més del 90% de la població , segons els sondejos, però també més del 75% dels peruans rebutjava fins fa poc el president esquerrà. Perú avui és un país fastiguejat de la seva classe política i més tensionat socialment cada dia que passa, un còctel explosiu en un Estat que ha tingut cinc presidents en els últims cinc anys , dos destituïts per judicis polítics al Congrés.

Davant el centre on està actualment detingut l'exmandatari, la policia ha hagut d'intervenir amb gasos lacrimògens per aturar un enfrontament entre un petit grup de simpatitzants i un altre de detractors de Castell.

Amb pals, banderes i altres objectes, un reduït grup de violents s'ha enfrontat a cops i empentes davant de la comissaria. Els simpatitzants de Castillo van llançar pedres, llambordes i altres objectes als cossos policials de la PNP al centre de la capital peruana en protesta per la detenció de l'expresident. Els mitjans locals no van reportar incidents més grans a la resta de ciutats del país, on només petits grups van lamentar la detenció de l'expresident.

Rebuig total

Les similituds amb l'autocop d'Estat del Perú de 1992, anomenat popularment com a Fujimorazo , són evidents. Alberto Fujimori va dissoldre per aquell temps el Congrés, va intervenir el poder judicial, el Consell Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garanties Constitucionals, el Ministeri Públic i la Contraloria General de la República, unes mesures pràcticament calcades a les decretades aquest dimecres per Castell.

Tot i això, hi ha una diferència clau de cara al resultat d'aquest procés: segons les enquestes publicades posteriorment, més del 80% de la població va recolzar la maniobra de Fujimori .

Per contra, la inesperada maniobra de Castell es va trobar ràpidament amb el rebuig frontal de tots els poders de l'Estat, la ciutadania i les organitzacions públiques i privades del país.

El Congrés del Perú va destituir l'expresident per "permanent incapacitat moral" amb 101 de 130 vots a favor després que aquest anunciés la dissolució del legislatiu. "Declareu-vos la permanent incapacitat moral del president de la República, José Pedro Castillo Terrones, segons el que estableix l'incís 2 de l'article 113 de la Constitució política del Perú, concordant amb l'article 117 de la Carta Política", assenyala la resolució aprovada a el Congrés. A l'exmandatari només li van donar suport tres congressistes del Perú Lliure, el partit marxista que el va portar al poder, un del Bloc Magisterial, un del Perú Democràtic i un altre del Perú Bicentenari, tots de tendència esquerrana.

El president del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales, havia fet una crida a través del Canal N a les Forces Armades del país per "restablir l'ordre constitucional". La pràctica totalitat dels ministres peruans van anunciar aquest dimecres la seva renúncia . Després de conèixer-se la destitució, ciutadans llimens van celebrar amb botzinades i xiulets la notícia al llarg de la Via Expressa, l'autopista principal de la capital.

L'anunci de Castell també ha provocat que el representant del Perú davant l'Organització d'Estats Americans (OEA), Harold Forsyth , renunciï a càrrec seu. "No puc per raons morals i professionals tenir cap vinculació amb un règim que funciona amb base en decrets", va dir l'ambaixador en una reunió del Consell Permanent de l'OEA a Washington.

L'ambaixador peruà davant l'ONU, Manuel Rodríguez Cuadros , va presentar també la seva "renúncia irrevocable" davant el que va anomenar "el cop d'Estat produït al Perú". L'advocat Benji Espinoza , el principal defensor legal del president Pedro Castillo, va anunciar també que renuncia a defensar el mandatari a partir d'aquest moment perquè considera que s'ha "produït una ruptura de l'ordre constitucional" al país andí.

El fracassat autocop de Castillo també ha rebut el rebuig de la comunitat internacional. " El Govern d'Espanya condemna fermament la ruptura de l'ordre constitucional al Perú i es congratula pel restabliment de la normalitat democràtica. Espanya sempre estarà del costat de la democràcia i la defensa de la legalitat constitucional" , va indicar l'Executiu espanyol en un comunicat.

L'ambaixada dels Estats Units a Lima, per part seva, ha declarat que "rebutja categòricament qualsevol acte extraconstitucional del president Castillo per impedir que el Congrés compleixi el seu mandat". Altres governs regionals, com els de Colòmbia o Costa Rica, també han manifestat la seva oposició i condemna a la mida de l'exmandatari.

Només el mandatari mexicà, Andrés Manuel López Obrador, li ha mostrat obertament el seu suport , acusant les elits del país d'haver forçat Castell a "prendre decisions" que van derivar en la seva destitució aquest dimecres.