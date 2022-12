Primera execució a Iran per les protestes contra la mort de Masha Amini|@EP

Iran ha anunciat aquest dijous la primera execució per participar a les protestes per la mort de Masha Amini. Així ho han anunciat les autoritats del país del règim dels aiatol·làs . El pres condemnat a mort Mohsen Shekari ha estat executat a primera hora després de rebre la pena el 29 de novembre passat per ferir un milicià islàmic amb un ganivet, bloquejar el carrer i crear terror a Teheran . Ho ha revelat l'agència Mizan, del Poder Judicial.

Van imposar a l'home una condemna de "guerra de déu", que es pot castigar amb pena de mort . Segons Mizan, l'executat va arribar a confessar durant el judici haver rebut "pagaments" per atacar agents de llei, per això va apunyalar el milicià. La víctima va necessitar 13 punts de sutura després de l?atac. Les protestes per la jove Amini sacsegen l'Iran des de la seva mort a mitjans del mes de setembre.

Manifestants es llancen als carrers per protestar contra els aiatol·làs. La primera execució es produeix després de l'anunci de la fi de la policia de la moral . Les protestes van començar per la mort de la jove kurda en dependències oficials després de detenir-la per no portar vel , encara que ara els manifestants demanen la fi de la República Islàmica dels aiatol·làs.

Les autoritats judicials iranianes han condemnat a mort 11 persones fins ara per la seva participació en les mobilitzacions i un nombre indeterminat a penes de presó. L' ONG Amnistia Internacional ha denunciat que almenys 28 dels 2.000 acusats per les protestes s'enfronten a penes de mort. Més de 400 persones i almenys 15.000 han estat detinguts en els darrers tres mesos, segons l'ONG Iran Human Rights, amb seu a Oslo.

El fiscal general de l'Iran, Mohammad Jafar Montazeri, va anunciar la dissolució de la policia de la moral, implicada en la mort sota custòdia de la jove Mahsa Amini el 16 de setembre passat. "La policia de la moral ha estat desmantellada per la mateixa gent que la va crear", va assenyalar el fiscal durant una reunió a la ciutat de Qom. Tot i que ha remarcat que aquesta organització "no té res a veure amb la Judicatura iraniana".