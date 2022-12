Detingut el vicepresident del Parlament Europeu|@EP

Les investigacions sobre corrupció, blanqueig de capitals i intents d'influir en un Estat del Golf sacsegen el Parlament Europeu . En aquest context, segons informació de diversos mitjans, divendres va ser detinguda una vicepresidenta del Parlament de la UE, la grega Eva Kaili . Segons el fiscal belga, hi va haver un total de 16 registres i cinc persones van ser detingudes.

L'autoritat va anunciar que la investigació versava sobre una presumpta organització criminal i denúncies de corrupció i rentat de diners. Des de fa uns quants mesos, hi ha hagut sospites que un estat del Golf està intentant influir en les decisions polítiques i econòmiques del Parlament de la UE . Es diu que es van distribuir sumes substancials de diners o regals en espècie a persones al Parlament que ocupaven un càrrec polític o estratègic.

L'oficina del fiscal no va dir quin estat del Golf suposadament està intentant exercir influència. Segons una investigació del diari "Le Soir" i la revista "Knack" , es tracta de l'Emirat de Qatar.

Kaili, que ara ha estat arrestat, va pronunciar un discurs al Parlament Europeu el 21 de novembre sobre l'actual Copa del Món a Qatar. En ell, va descriure l'esdeveniment esportiu com una prova "que la diplomàcia esportiva pot generar un canvi històric en un país les reformes del qual han inspirat el món àrab". Qatar és pioner pel que fa als drets laborals, per exemple. Kaili s'havia reunit prèviament amb el ministre de Treball de Qatar, Samikh al-Marri, va escriure a Twitter l'ambaixador de Qatar a la UE , Christian Tudor.

El Pasok descarta Kailis

El partit grec de Kaili, el Moviment Socialista Panhel·lènic (Pasok), la va expulsar divendres com a resultat dels fets, va dir el líder del partit, Nikos Androulakis . És eurodiputada des del 2014 i una dels 14 vicepresidents del Parlament des del 2022. Del 2004 al 2007, segons el seu CV al lloc web del parlament, va ser presentadora de notícies i periodista, i més tard també consultora de relacions públiques a Grècia.

La fiscalia belga ha anunciat ara que un exeurodiputat es trobava entre els interrogats. Durant els registres es van confiscar 600.000 euros en efectiu i telèfons mòbils.

Un portaveu del Parlament Europeu va dir a comanda que no hi havia comentaris sobre les investigacions en curs. Tot i això, es cooperarà plenament amb les autoritats responsables.

El Grup Socialdemòcrata al Parlament va fer una declaració similar. La facció no tolera la corrupció. Alhora, s'hauria de suspendre la feina al Parlament sobre tots els assumptes que afecten els Estats del Golf i les votacions plenàries sobre ells.

El copresident del grup de treball anticorrupció del parlament, Daniel Freund , va quedar commocionat per la investigació. "Les acusacions s'han d'aclarir completament", va dir el polític verd. Els diners no haurien de jugar un paper en les decisions del parlament més gran d'Europa. Hi ha una gran pèrdua de confiança.